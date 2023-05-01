Ankara

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Gümüşsuyu Caddesi'nde toplanan Hak-İş İstanbul İl Başkanlığına bağlı sendika üyelerinin yer aldığı kortej, çeşitli sloganlar atarak Taksim Cumhuriyet Anıtı önüne geldi.

Anıta çelenk bırakan ve grup adına açıklama yapan İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, sağlık, iş, ekmek, güvenli ve güvenceli istihdam, refah dolu yarınlar ve güçlü gelecek için taleplerini yine meydanlardan yüksek sesle haykırdıklarını söyledi.

İluk, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde binlerce emekçinin vefat ettiğini ve yaralandığını belirterek, emeğin, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın gücüne inanan konfederasyonun, deprem bölgesindeki üyeler başta olmak üzere tüm vatandaşlara destek olmak için yardım çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

Ülkemizin birlik ve dayanışma ruhuna en çok ihtiyacı olduğu bu zor zamanlarda gelecek ve istikrar için üretmeye ve çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan İluk, "1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde taleplerimizi bugün bir kez daha yineliyoruz. Bütün çalışanları ve toplu sözleşme düzenini koruyacak, çalışanların aileleri ile birlikte insanca yaşamasına imkan tanıyacak ücret düzenlemelerinin yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

"Emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını istiyoruz"

İluk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istediklerini belirterek, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak edilen payı almak istediklerini söyledi.

İnsanı merkeze alan daha adil ve sürdürülebilir bir ekonomi istediklerini vurgulayan İluk, taleplerini şöyle sıraladı:

"Bireyi esas alan düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını, emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini, tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını, vergi oranlarının düzenlenmesini, kriz sürecinde tüm ücretlilerden alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesini, aile yükümlülüklerini dikkate alan bir vergi sistemi, kapsam dışında kalan işçilerin kadroya alınabilmesine imkan sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş haklarının verilmesini istiyoruz."

İluk, kayıt dışı istihdamın ve çocuk işçiliğinin önlenmesi ve işsizlik oranlarının düşürülmesi talebinde bulunduklarını ifade ederek, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, iş gücünün değişen şartlarına uygun iş güvencesi ve sendikalaşmayı güçlendirecek şekilde güncellenmesini, esnek çalışmanın, insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını, kıdem tazminatının şarta bağlı olmaksızın uygulanmasını istediklerini kaydetti.

Engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kırılgan gruplar için güvenli ve erişilebilir şehirler talep ettiklerini vurgulayan İluk, "Kadın, genç ve engellilerin istihdamının artırılmasını, işe giriş imkanlarının ve istihdamda kalıcılıklarının geliştirilmesini istiyoruz. Kadına yönelik şiddet ve tacizin son bulmasını, çocuk istismarının ve çocuk işçiliğinin önlenmesini istiyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak, toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.

DİSK üyeleri, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Çerkezoğlu, çelenk sunumunun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlarken, yılın 364 günü çalışan işçilerin 1 Mayıs'ta sisteme karşı çıkmak ve gelecek dünya düşlerini ifade etmek için meydanlarda buluştuğunu söyledi.

Bu yıl 1 Mayıs'ı, Türkiye'de son derece tarihsel bir anda karşıladıklarını dile getiren Çerkezoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir yandan deprem felaketinin yarattığı acılar ve yıkım, diğer yandan Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birisine gittiğimiz bir süreçte 1 Mayıs'ı gerçekleştiriyoruz. Hepinizin bildiği gibi 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır. 1976 yılında, ölümsüz genel başkanımız Kemal Türkler'in öncülüğünde ilk kez bu meydanda 1 Mayıs, kitlesel biçimde kutlanmıştır ve o günden bugüne de 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır. 1977'de onlarca arkadaşımızı kaybettik, yıllarca Taksim'in ve 1 Mayıs'ın özgürleştirilmesi mücadelesini verdik. Bugün yine 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı haksız ve hukuksuz biçimde işçi sınıfına kapalı. Biz biliyoruz ki bu 2023 1 Mayıs'ı Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak."

Çerkezoğlu, iki gün önce 1 Mayıs anmasını gerçekleştirdiklerine değinirken, "Şimdi buradan Maltepe Meydanı'na geçeceğiz. İstanbul'da Maltepe Meydanı'nda ve Türkiye'nin dört bir yanındaki meydanlarda, alanlarda buluşacağız. Herkesi bu 1 Mayıs'ta emeğine, geleceğine, memlekete sahip çıkmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Çerkezoğlu'nun konuşmasının ardından DİSK heyeti, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganı atarak alandan ayrıldı.

Türk-İş üyeleri, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİŞ) Genel Başkanı Cemail Bakındı, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde İstiklal Marşı okuyan ve anıta çelenk bırakan Türk-İş heyeti adına yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın sadece işçilerin değil, emeklilerin, dar gelirlilerin ve çocukların geleceğinin bayramı olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sağlık dileyen Bakındı, bölgede yaraların sarılması için çalışmaların devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Edirne'den Hakkari'ye, İzmir'den Kars'a herkesin bir bütün olduğunu aktaran Bakındı, Türk-İş olarak işçi hakları için mücadele vermeye devam edeceklerini ve bugüne kadar elde edilen kazanımlardan vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Türkiye'deki Suriyelilerin, bir an evvel ülkelerine özgürlük içerisinde dönmelerini talep ettiklerini belirten Bakındı, "Türk milleti asla vatan toprağını terk etmez. Türk milletinin misafirperverliğini de dünyada sorgulayabilecek hiçbir güç yok. O kardeşlerimiz de bir an evvel ülkelerine dönsün. Ülkemizin ben iyiye gideceği kanaatindeyim. Türk milletinin fıtratı büyüktür. İstiklal Savaşı'nı kazanmış bu ülke ekonomik savaşı da kazanır, özgürlüğünü de daha ileri götürür, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Anıt önünde bir süre slogan atan heyet, açıklamanın ardından dağıldı.

AA