Ligin ilk yarısındaki 153 müsabakada 372 gol atılırken maç başına gol ortalaması 2,43, hafta başına düşen gol sayısı da 21,9 olarak gerçekleşti.

Eyüpspor, attığı 46 golle en skorer takım ünvanını aldı. İstanbul ekibini 30 golle Ahlatcı Çorum FK ve 29 golle Kocaelispor izledi. Altay ise 10 golle en az skor üreten ekip olarak dikkati çekti.

İlk yarıda en fazla gol yiyen ekip, rakiplerinin 36 kez skor üretmesini engelleyemeyen Altay oldu. Bu ekibi 29’ar golle Bitexen Giresunspor ile Tuzlaspor izledi.

Göztepe, 12 gol yiyerek en iyi savunma performansına imza attı.

Gol krallığı yarışında zirvede Ahmed Kutucu var

Eyüpsporlu Ahmed Kutucu, 12 golle krallık yarışında ilk sırayı aldı.

Ahmed Kutucu’yu 8’er golle Kocaelispor’dan Douglas Tanque, Erzurumspor FK’den Eren Tozlu, Eyüpspor’dan Prince Ampem ve Salvatore Bruno ile Sakaryaspor’dan Yonathan Del Valle takip etti.

Adanasporlu Junior Fernandes, Bitexen Giresunspor karşılaşmasında, Eyüpsporlu Prince Ampem de Altay müsabakasında üçer gol kaydetti.

Gollerin dağılımı

Ligdeki 372 golün 193’ünü ev sahibi ekipler, 179’unu deplasman takımları attı.

Gollerin 249’u ayakla, 65’i kafayla, 46’sı penaltıdan atılırken, futbolcular 12 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümünde 158, ikinci yarılarda ise 214 gol kaydedildi.

Kaleyi şaşıranlar

Ligde 7 takımdan 11 oyuncu, kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Bitexen Giresunspor’dan Faruk Can Genç'in 2 kez kendi kalesine gol attığı ligde ASTOR Enerji Şanlıurfaspor’dan Barış Gök ile Semih Karadeniz, Bitexen Giresunspor'dan Kadir Seven ile Mehmet Keskin, Göztepe’den Ogün Bayrak, Kocaelispor’dan Oğuz Ceylan, Yusuf Abdioğlu, Manisa FK’den Daniel Graovac, Sakaryaspor’dan Rajko Rotman, Teksüt Bandırmaspor’dan Mexer de birer kez topu kendi ağlarına gönderdi.