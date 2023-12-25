İzmir

Sezona istediği gibi başlayamayan ve üçüncü haftayı 1 puanla 17. durumda geçen Göztepe, daha sonra ikinci sıraya kadar yükseldi. İlk devrede 17 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi topladığı 32 puan ve averajla 3. sırada yer aldı. Göztepe, rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen ekibi konumundaki Göztepe'yi 13 golle Bodrum FK izliyor.

İki farklı teknik direktör

İzmir temsilcisi, statü değişikliğinin ardından yabancı teknik direktörlerin de takım çalıştırabildiği ligde sezona teknik direktör Radomir Kokovic'le başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 12. haftadan sonra yollarını ayırdığı Sırp teknik çalıştırıcının yerine Bulgar Stanimir Stoilov'u getirdi.

İlk devre 28 futbolcu şans buldu

İlk 17 haftalık periyotta 10'u yabancı 28 oyuncunun forma giydiği Göztepe'de Marko Kvasina, Michee Ngalina ile Lukas Erhan Gottwalt ilk devrede takımdan ayrıldı. Uğur Kaan Yıldız da Ümraniyespor'a kiralandı. Kaleci Mateusz Lis'in tüm müsabakalarda 90 dakika sahada kaldığı Göztepe'de Yalçın Kayan da tüm maçlarda forma şansı buldu.

Toplam 36 sarı ve 1 kırmızı kartın gösterildiği Göztepe'de Ogün Bayrak 6 sarı kartla cezalandırılırken, Atınç Nukan gördüğü kırmızı kart takımını eksik bırakan tek isim oldu.

En golcü Mamah

Kenneth Mamah'ın 5 golle en fazla gol atan isim konumundaki Göztepe'de David Tijanic ile Yalçın Kayan üçer, Ahmed Ildız, Aliou Traore, Mame Diouf ile Taha Altıkardeş ikişer, Atınç Nukan, Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Lasse Nielsen, Ogün Bayrak ile Ümit Akdağ birer gole imza attı.

Bitexen Giresunspor'dan Faruk Can Genç de Göztepe adına kendi filelerini havalandırdı.