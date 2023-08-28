Jüriler ve Jüri Başkanının onayıyla dereceye giren eser sahiplerine ödülleri 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 11.00'den - 17.00' ye kadar sürecek olan şiir eşliğinde yemekli ödül töreni Gemlik sahilinde ‘’ avcı çay bahçesinde " takdim edildi
ÖDÜL KAZANAN ŞAİRLERİN ALDIĞI PAUNLARA GÖRE SONUÇLARI
Katılım No / Şairin adı soyadı / Şiirinin Adı / Toplam Puanı / Sonuç
33/ AVNİ YEĞİN /SEVDİK ATATÜRK /400 /BİRİNCİ
27/ YÜCEL KURUCU /EY KUTLU CUMHURİYET /398 İKİNCİ
11 /SEBAHATTİN KARAKUŞ/ IŞIKLAR SÖNMESİN ÇOCUK/ 387 ÜÇÜNCÜ
45 /BEYAN GÜZEL/ GEL AŞKIM /387 /ÜÇÜNCÜ
51/ DR.İBRAHİM NECATİ GÜNAY /GÖZLERİME PERDE İNDİ /346/ MANSİYON
29/ LATİFE GÜLMEZ/ DİKMEN /HABERİN OLSUN/ 330 /MANSİYON
16/ MEVLÜT IŞILDAK/ YAHYA ÇAVUŞ /326/ MANSİYON
36 /GÜLTEN KARA ATEŞ/ ZAMANIN ARDINDAN /305/ MANSİYON
25/ ZATI NUR CANBAZ/ GELME HİÇ/ 303/ MANSİYON
34 /ÜLKE TEMİZ /İLK BAHAR /297/ MANSİYON
31 /SİBEL KAYA /ATAMIN KIZIYIM/ 296 /MANSİYON
19 /ÖMER SAYIL/ KERAMET KİMDE /288/ MANSİYON
12 /AHMET YILMAZ /RUHU REVANIM/ 287 /MANSİYON
4 /ŞERİFE GÜZEL/ KARA KALEM/ 284 /MANSİYON
42 /AYSUN SERTDEMİR/ KALBİMİN MÜCEVHERİSİN BABAM /278 /MANSİYON
7 /HÜROL AKSU SEN /273/ MANSİYON
17 /GÜNER BILDIRCIN/ BİR BAKMIŞSIN /272 MANSİYON
28 /NURAY DENİZ /AH BİR BİLSEN /270 /MANSİYON
1 /ŞENGÜL DOĞRUCAN/ BİÇARE ÖLÜM/ 267/ MANSİYON
9 /FENDİYE DİNÇ/ TEZDEN EYLEYİN /267/ MANSİYON
10 /METİN ÖZDOĞAN/ GİDENİN ARDINDAN/ 266/ MANSİYON
15 /ZEKİNE KARAKÖÇEK/ ÇİLELİ ÖMRÜM/ 265/ MANSİYON
40 /SAADET KILIÇASLAN/ SANA BAKIŞLARIM /264/ MANSİYON
TAKDİRNAME ALANLAR
52 /YALÇIN SEVİM/ ŞİİR BAHÇELERİ/ 253/ TAKDİRNAME
3 /MEHMET ŞENÇİÇEK/ SEVGİ /248/ TAKDİRNAME
41 /FATMA ELZEM CENGİZ/ BİR AYRILIK HİKAYESİ /247/ TAKDİRNAME
30 /SALİHA İNAN /BİZLER SENSİZ NASIL YAŞARIZ/ 246 /TAKDİRNAME
32/ DİLARA TAŞKIRAN/ ZORLU YOLCULUK /245/ TAKDİRNAME
8 /NEŞE POYRAZ /AŞK OLSUN/ 244 /TAKDİRNAME
21 /NEZAKET KÖRPE/ KAÇAK BİR YOLCU GİBİ /234 /TAKDİRNAME
38/ EYÜP TAŞDEMİR/ BİLMİŞLİK VE KİBAR/ 229/ TAKDİRNAME
20 /YUSUF BÜKÜLMEZ/ OLMADI İŞTE /226/ TAKDİRNAME
37 /MUSTAFA YILDIZ/ ÖLÜM TELAŞI /225/ TAKDİRNAME
6 /EDİZ SERVAN ERDİNÇ/ ANLIYORUM /225/ TAKDİRNAME
39 /MERAL DOĞAN /GİTME VAKTİ /220 /TAKDİRNAME
5 /FİKRET ONAY /BİRİMİ SESLENDİ/ 219/ TAKDİRNAME
13 /SERHAT PEKER /YILIN SONUNDA /215/ TAKDİRNAME
35 /ROJİN AKTAŞ/ SENDE BULUNDUM/ 214/ TAKDİRNAME
TEŞEKKÜRNAME ALANLAR
43 /BİLGEHAN EMİRŞANOĞLU /BENİ BİR TÜRLÜ/ 199/ TEŞEKKÜRNAME
23 /ALİ GÖRMÜŞ/ SEVDİM SENİ YAR/ 190/ TEŞEKKÜRNAME
46 /SALİH ÇİFTÇİ/ SÜRME YERLERE /180/ TEŞEKKÜRNAME
2 /OSMAN KARAHAN/ ÖYLESİNE /166/ TEŞEKKÜRNAME
22 /MEHMET SALİH BOLAT /EN GÜZEL HİKÂYEMİZ /160 TEŞEKKÜRNAME
18 /YSMSMAYYL MUHAMMETDURDYÝEW/
ÖNCE VATAN/ 159,8/ TEŞEKKÜRNAME
YILIN ŞAİRİ
24 MERAL OTAN/ TÜRKİYEM { Beş Yıldız ***** } YILIN ŞAİRİ seçildi