Jüriler ve Jüri Başkanının onayıyla dereceye giren eser sahiplerine ödülleri 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 11.00'den - 17.00' ye kadar sürecek olan şiir eşliğinde yemekli ödül töreni Gemlik sahilinde ‘’ avcı çay bahçesinde " takdim edildi

ÖDÜL KAZANAN ŞAİRLERİN ALDIĞI PAUNLARA GÖRE SONUÇLARI

Katılım No / Şairin adı soyadı / Şiirinin Adı / Toplam Puanı / Sonuç

33/ AVNİ YEĞİN /SEVDİK ATATÜRK /400 /BİRİNCİ

27/ YÜCEL KURUCU /EY KUTLU CUMHURİYET /398 İKİNCİ

11 /SEBAHATTİN KARAKUŞ/ IŞIKLAR SÖNMESİN ÇOCUK/ 387 ÜÇÜNCÜ

45 /BEYAN GÜZEL/ GEL AŞKIM /387 /ÜÇÜNCÜ

51/ DR.İBRAHİM NECATİ GÜNAY /GÖZLERİME PERDE İNDİ /346/ MANSİYON

29/ LATİFE GÜLMEZ/ DİKMEN /HABERİN OLSUN/ 330 /MANSİYON

16/ MEVLÜT IŞILDAK/ YAHYA ÇAVUŞ /326/ MANSİYON

36 /GÜLTEN KARA ATEŞ/ ZAMANIN ARDINDAN /305/ MANSİYON

25/ ZATI NUR CANBAZ/ GELME HİÇ/ 303/ MANSİYON

34 /ÜLKE TEMİZ /İLK BAHAR /297/ MANSİYON

31 /SİBEL KAYA /ATAMIN KIZIYIM/ 296 /MANSİYON

19 /ÖMER SAYIL/ KERAMET KİMDE /288/ MANSİYON

12 /AHMET YILMAZ /RUHU REVANIM/ 287 /MANSİYON

4 /ŞERİFE GÜZEL/ KARA KALEM/ 284 /MANSİYON

42 /AYSUN SERTDEMİR/ KALBİMİN MÜCEVHERİSİN BABAM /278 /MANSİYON

7 /HÜROL AKSU SEN /273/ MANSİYON

17 /GÜNER BILDIRCIN/ BİR BAKMIŞSIN /272 MANSİYON

28 /NURAY DENİZ /AH BİR BİLSEN /270 /MANSİYON

1 /ŞENGÜL DOĞRUCAN/ BİÇARE ÖLÜM/ 267/ MANSİYON

9 /FENDİYE DİNÇ/ TEZDEN EYLEYİN /267/ MANSİYON

10 /METİN ÖZDOĞAN/ GİDENİN ARDINDAN/ 266/ MANSİYON

15 /ZEKİNE KARAKÖÇEK/ ÇİLELİ ÖMRÜM/ 265/ MANSİYON

40 /SAADET KILIÇASLAN/ SANA BAKIŞLARIM /264/ MANSİYON

TAKDİRNAME ALANLAR

52 /YALÇIN SEVİM/ ŞİİR BAHÇELERİ/ 253/ TAKDİRNAME

3 /MEHMET ŞENÇİÇEK/ SEVGİ /248/ TAKDİRNAME

41 /FATMA ELZEM CENGİZ/ BİR AYRILIK HİKAYESİ /247/ TAKDİRNAME

30 /SALİHA İNAN /BİZLER SENSİZ NASIL YAŞARIZ/ 246 /TAKDİRNAME

32/ DİLARA TAŞKIRAN/ ZORLU YOLCULUK /245/ TAKDİRNAME

8 /NEŞE POYRAZ /AŞK OLSUN/ 244 /TAKDİRNAME

21 /NEZAKET KÖRPE/ KAÇAK BİR YOLCU GİBİ /234 /TAKDİRNAME

38/ EYÜP TAŞDEMİR/ BİLMİŞLİK VE KİBAR/ 229/ TAKDİRNAME

20 /YUSUF BÜKÜLMEZ/ OLMADI İŞTE /226/ TAKDİRNAME

37 /MUSTAFA YILDIZ/ ÖLÜM TELAŞI /225/ TAKDİRNAME

6 /EDİZ SERVAN ERDİNÇ/ ANLIYORUM /225/ TAKDİRNAME

39 /MERAL DOĞAN /GİTME VAKTİ /220 /TAKDİRNAME

5 /FİKRET ONAY /BİRİMİ SESLENDİ/ 219/ TAKDİRNAME

13 /SERHAT PEKER /YILIN SONUNDA /215/ TAKDİRNAME

259 yıllık Büyük Yeni Han gümüş sanatkarlarına ev sahipliği yapıyor 259 yıllık Büyük Yeni Han gümüş sanatkarlarına ev sahipliği yapıyor

35 /ROJİN AKTAŞ/ SENDE BULUNDUM/ 214/ TAKDİRNAME

TEŞEKKÜRNAME ALANLAR

43 /BİLGEHAN EMİRŞANOĞLU /BENİ BİR TÜRLÜ/ 199/ TEŞEKKÜRNAME

23 /ALİ GÖRMÜŞ/ SEVDİM SENİ YAR/ 190/ TEŞEKKÜRNAME

46 /SALİH ÇİFTÇİ/ SÜRME YERLERE /180/ TEŞEKKÜRNAME

2 /OSMAN KARAHAN/ ÖYLESİNE /166/ TEŞEKKÜRNAME

22 /MEHMET SALİH BOLAT /EN GÜZEL HİKÂYEMİZ /160 TEŞEKKÜRNAME

18 /YSMSMAYYL MUHAMMETDURDYÝEW/

ÖNCE VATAN/ 159,8/ TEŞEKKÜRNAME

YILIN ŞAİRİ

24 MERAL OTAN/ TÜRKİYEM { Beş Yıldız ***** } YILIN ŞAİRİ seçildi