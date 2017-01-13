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"Esnaf sicil affı bekliyor"

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Sicil affı düzenlemesinin hayata geçirilmesi esnafı ve pi̇yasaları rahatlatacak." dedi.

"Esnaf sicil affı bekliyor"

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Sicil affı düzenlemesinin hayata geçirilmesi esnafı ve pi̇yasaları rahatlatacak." dedi.

13 Ocak 2017 Cuma 08:02
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"Esnaf sicil affı bekliyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın sicil affını kapsayan düzenlemenin TBMM'den geçerek yasalaşmasını beklediğini vurguladı.

Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesinin esnafı ve pi̇yasaları rahatlatacağını ifade eden Palandöken, "Esnafımızın gözü kulağı Mecliste. Anayasa değişikliğinin ikinci tur oylama öncesi TBMM'de kaldığı yerden görüşülmesine devam edilerek sonlandırılacak. Esnafımız merak etmesin konunun yakından takipçisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 13.01.2017 12:26
Anahtar Kelimeler:
EsnafTBMMSicil AffıBendevi PalandökenTESK
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