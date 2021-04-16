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Masmavi suları, buram buram Karadeniz kokan havası, lezzetine doyum olmayan balık ve salatasıyla Filyos, doğa ve lezzet tutkunu misafirlerini bekliyor. Batı Karadeniz Bölgesi’nin en güzel sahillerinden birine sahip olan Filyos, aynı zamanda bölgenin liman merkezi olmaya da aday.

BÜYÜLEYİCİ GÜZELLİKTEKİ DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARIN

Filyos, büyüleyici güzellikteki denizi, temiz ve berrak sularıyla misafirlerini beklerken birbirinden renkli ve canlı doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunları için de davetiye çıkarıyor.





BALIK TUTMAK İÇİN DE İDEAL

Filyos, aynı zamanda olta tutkunları için de son derece uygun. Mendirekler ve kayalıklar üzerinde oltanızı rast gelmesi için atabileceğiniz gibi Filyos Sahili’ne dökülen dereler üzerinde de kısmetinizi arayabilirsiniz.

HUZUR VEREN ORTAMIYLA SADECE BEDENİNİZİ DEĞİL RUHUNUZU DA DİNLENDİRİN

Özellikle büyük şehirlerin kargaşasından, trafik çilesinden, günlük hayatın koşuşturmasından sıkılanlar için de sakin ve huzurlu iklimiyle son derece uygun Filyos. Yaz, kış bu anlamda günümüz insanına mükemmel fırsatlar sunan Filyos’da, Karadeniz’in muhteşem havasını ciğerlerinize çekebilir, yemyeşil doğa ile baş başa kalabilir, huzurun tadını ruhunuzda hissedebilirsiniz.

KALESİNİ GÖRMEDEN AYRILMAYIN

Filyos, aynı zamanda binlerce yıllık tarihsel birikime de sahip. Bunu hemen yanı başındaki kale ve sur kalıntılarından anlayabiliyoruz. Manzara tutkunları için de harika fırsatlar sunan Filyos Kalesi’ni ziyaret etmeden ve harika kareleri kadrajınız da yakalamadan Filyos’tan ayrılmayın.

SALTUKOVA BELEDİYESİ FİLYOS’UN HEMEN YANI BAŞINDA

Filyos, muhteşem sahiliyle birlikte aynı zamanda sosyal yaşamın da devam ettiği bir kasaba. Bu bağlamda kasabada ve kasabaya çok yakın bir mesafede bulunan Saltukova Belediyesi'nde birçok ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabilir, muhteşem deniz manzarası eşliğinde Karadeniz’in leziz balıklarının tadına bakabilirsiniz.

BALIKÇI LİMANI VE SAHİL MEVCUT

Filyos’ta balıkçılar ve tekneler için son derece uygun liman ile deniz turizmi için ideal sahiler bulunmaktadır. Mendireklerin de yer aldığı bölgede olta balıkçılığına uygun çok sayıda mevki mevcut.

GERÇEKLEŞTİRİLECEK YATIRIMLARLA BÖLGENİN LİMAN MERKEZİ OLACAK

Deniz ve doğa turizmi için bünyesinde muhteşem güzellikleri barındıran Filyos’un yakın zamanda bölge ekonomisin nabzının attığı merkez olması hedefleniyor. Bu kapsamda alt yapı çalışmalarının yakın zaman içerisinde tamamlanması bekleniyor.

ÇAYCUMA İLÇE SINIRLARINDA

Batı Karadeniz’in incisi Filyos, Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırlarında bulunuyor. Ulaşımın son derece kolay olduğu bölgeye, Ankara - Bartın ve İstanbul Bartın karayolunu takip ederek Saltukova yol ayrımından dönerek ulaşmak son derece kolay. Konaklama için pansiyonların bulunduğu bölgede günübirlik gezi ve deniz programı yapmak da mümkün. Bu durumda konaklama için Bartın, Çaycuma ve Zonguldak şehir merkezlerinde ki otelleri de tercih edebilirsiniz.

FİLYOS’A YELKEN AÇIN

İnşallah başka bir seyahat durağında buluşmak dileğiyle, zarif güzelliğini, muhteşem doğasını görmek, buram buram Karadeniz kokan havasını ciğerlerinize çekmek için özgürlüğünüzü alın ve Filyos’a yelken açın, hep seyahatte kalın.

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