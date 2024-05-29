Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan pazarlarının yanı sıra zincir marketlerde de kurbanlık satışına başlandı.

Zincir marketlerin kurbanlık hayvan kesim işlemleri, veteriner, noter ve din görevlisi gözetiminde, İslami usullere, yasal mevzuat ve standartlara uygun tesislerde yapılacak.

Küçük ve büyükbaş hayvanlar için çeşitli paket seçenekleri sunan zincir marketler, kredi kartına taksit ya da peşin ödeme imkanı da sağlıyor.

Kurban etleri, özel ambalajlarda evlere teslim edilebileceği gibi marketler üzerinden hayır kurumlarına bağışta da bulunulabilecek.

CarrefourSA

CarrefourSA, yaklaşık 12-16 kilogramlık sakatat dahil "Karaman Kurban Paketi"ni 11 bin 950 liradan satıyor. "Kıvırcık Kurban Paketi" ise 16-20 kilogram aralığında ve 13 bin 950 liradan satışa sunuldu.

Büyükbaş kurbanlıkta ise 20-24 kilogram aralığında bir hissenin fiyatı sakatat dahil 17 bin 950 lira olarak belirlendi. Büyükbaş kurbanlık etlerini bayramın 4. günü teslim almak isteyen müşterilere ise özel indirim uygulanıyor. Bayramın son günü yapılacak teslimat için hisse fiyatı 16 bin 500 lira olarak tespit edildi.

Hazırlanan etleri marketlerden teslim edecek olan CarrefourSA, belirlenen illerde internete özel olarak müşterilerin adreslerine ücretsiz teslim seçeneği de sunuyor.

Firma, anlaşmalı bankaya ait kredi kartına vade farksız 6 aya kadar taksit imkanı da sağlıyor.

Migros

Migros, en az 12-16 kilogramlık Karaman küçükbaş kurbanlığı 10 bin 950 liradan, 16-20 kilogramlık küçükbaş kıvırcık kurbanlığı ise 14 bin 800 liradan alıcıyla buluşturuyor.

Firma, büyükbaş kurbanlıkta ise 23-27 kilogramlık hissenin fiyatını 19 bin 950 lira olarak belirledi. Söz konusu seçenekler sakatat içermiyor.

Migros, Money Bonus kredi kartı sahiplerine 1000 lira indirim, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına 2-4 ay taksit imkanı sağlıyor.

Adrese ücretsiz teslim yapacak Migros, mağazadan alım seçeneğinin yanı sıra hayır kurumlarına bağış olanağı da tanıyor, bağış yapılacak kurbanlık fiyatlarında da indirim uyguluyor.

A101 ve Çağdaş

A101 de kurbanlık satışında farklı bankaların kartlarına peşin fiyatına 3 taksit yapıyor.

Market, 16-19 kilogramlık Karaman koçunu 13 bin 750 liradan, büyükbaş kurbanlıkta 23-26 kilogram olan bir hisseyi 16 bin 950 liradan satıyor. Firma, müşterilerine bağış seçeneği de sunuyor.

Çağdaş marketler zinciri de Ankara içinde 17 kilogramlık küçükbaş kurbanlıkları 9 bin 750 liradan satışa çıkardı. Firma, kurbanlık kolisinin adrese teslimat bedelini ise 1000 lira olarak belirledi.