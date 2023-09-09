Merhabalar sevgili dostlar,

Bu hafta bir çoğumuzun çok sevdiği bir sebze olan ''Patlıcan''ile zeytinyağlı güzel bir yemek hazırlıyalım.

Çok eskilere dayanan tarihi ile ''Patlıcan''faydaları ve zararları olarak kafa karışıklığına neden olabiliyor.Onun için kısaca sizlere patlıcanın hikayesini anlatayım.

M.Ö 5.yüzyılda Hindistan da yetiştirilen Patlıcan,bu tarihten sonra Afrika'ya,sonra Doğu Akdeniz'e ,16.yüzyılda ise İspanyollar tarafından Avrupa'ya getirilmiştir.Türkler tarafından Balkanlara yolcuğu devam eder.

Ülkemizde Antalya,Mersin,Samsun,Hatay,Muğla ve Bursa illerimizde üretimi yapılmaktadır.Sanırım yaz sebzeleri içinde kemer ve bostan patlıcan olarak tüketimi en fazla olan sebzedir.

Yağ içermeyen ve su açısından yüksek değeri olan Patlıcan da C-K vitaminleri,magnezyum,fosfor,bakır,folik asit,potasyum ve manganez bulunmaktadır.Birçok vitamin ve mineraller açısından faydalı bir sebze olmakla birlikte böbrek sorunu olan kişilerin sınırlı miktarlar da tüketmeleri,bunun yanı sıra aşırı miktar da ve çiğ olarak tüketilmesi halinde mide bulantısı,sindirim sorunları ve hatta zehirlenmelere yol açabileceğini de belirtmeliyim.Kısaca her şeyi kararında ve zamanında..

Çok çeşitli yemekleri ile yaz aylarının bu sevilen sebzesi sanırım bir çoğumuzun her hafta buzdolabında bulunan sebzeleri arasındadır.

Zeytinyağlı yemekleri,etli yemekleri,kızartmaları,salataları ve hatta turşusu ile çeşiti bol patlıcan'ı bu hafta görüntüsü ve lezzeti ile seveceğiniz bir tarifi yazacağım.

Patlıcan pazar tezgahlarından kalkmadan birlikte pişirelim.

MALZEMELER:

• 2 ad büyük ve etli Kemer Patlıcan

• 3 ad Kuru soğan

• 10 diş sarımsak

• 2 ad Domates

• 5 yemek kaşığı zeytinyağ

• 1 yemek kaşığı toz şeker

• 1 çay kaşığı karabiber

• Tuz

KIZARTMA İÇİN:

• Ayçiçek yağı

ÜZERİNE:

• Domates

• Maydanoz



HAZIRLANMASI:

• Kuru soğanları piyazlık doğrayın.

• Sarımsakları da halkalar halinde doğrayın.

• Bir tavaya,soğanları sarımsakları ve zeytinyağını alın ve kavurmaya başlayın.

• Domateslerin kabukları soyun ve küpler halinde doğrayın.

• Soğanlar güzelce kavrulduktan sonra domatesleri şekeri tuz ve karabiberini ekleyerek karıştırın ve domatesler fazla ezilmeden kavurun.

• Patlıcanları alacalı soyun.

• Uzunlamasına ince olacak şekilde kesin ve tuzlu suda yarım saat bekletin.

• Patlıcanların suyunu değiştirin ve kurulayın.

• Tavaya ayçiçek yağını alın ve kızdırın.

• Patlıcanları rengi dönmeyecek şekilde hafifçe kızartarak kağıt havlu üzerine çıkarın.

• Her bir patlıcanın uç kısmına soğan karışımını koyarak rulo sarın ve kürdanla sabitleyin.

• Herbirini aynı şekilde hazırlayın ve tepsiye yerleştirin.

• 180 derece de ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

• Üzerine cherry domates ve maydanoz yaprakları ile süsleyin.

• Soğutarak ikram edin.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle..