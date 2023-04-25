İSTANBUL- Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Medikal Direktörü Başhekim Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Aziret Tosunay törende hem Avrasya ailesindeki çalışma arkadaşları hem de izleyicilerle bayram mesajlarını paylaşarak güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundular.

“Avrasya Hastanesinin 24. yılındayız ve kuruluşumuzdan beri bayramları Avrasya ailesiyle, hastalarımızla, toplumla kutlamaya büyük önem veriyoruz” diyen idari amir Gönül Dilek, “Değerli Avrasya ailemiz ve onların aile fertleri, aile kavramı hissini bize yaşattığınız için her birinize teşekkür ederiz. Doktorlarımıza sağlık çalışanlarımıza duyduğumuz saygımız çok başka. Bayram, tatil demeden, gece gündüz demeden, onlar insan sağlığı için hizmetinizde olmaya devam ediyorlar. Herkes bayram planları yaparken onlar bayram planları yerine önce insan önce sağlık dediler. Avrasya Hastanesi’nin kuruluşundan beri ‘hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir’ dediği prensibini benimseyerek, inanarak, inandırarak bizi en güzel yerlere başarılara getirdiler. Değerli hastalarımız, tüm izleyenler bu anlamlı günde tadına doyamadığınız sohbetlerle, barışmalarla, acıdan hüzünden uzak, mutluluk ve heyecan dolu bir bayram geçirmenizi en içten duygumuzla diliyoruz. Avrasya Hastanesi olarak bereketli, bolluk içinde, masanızdan sevdikleriniz eksilmeden nice bayramlar yaşamanızı diliyoruz, Ramazan bayramınızı kutlu olsun” dedi.

Meslekte Bu Sene 50. Yılımı Dolduruyorum

Sağlık hizmetlerinde İstanbul’da kurmuş olduğu toplam 3 hastanesi ile tüm dünyaya şifa sunan Avrasya Hast. Grubu Yön. Krl. Bşk. Op. Dr. Hüseyin Urlu; “Öncelikle ekran başında bizi izleyen bütün hastalarımızın Ramazan bayramının kutlu olmasını diliyorum. Hastanemizin gelecek yıl 25.yılını kutluyacağız, ben de meslekte bu sene 50. yılımı dolduruyorum, meslek hayatımda hastalarımla, çalışma arkadaşlarımla hep gururlandım ve mutlu oldum, güzel hizmetler yapabilme şansını buldum onun için tüm çalışma arkadaşlarım, doktorlarımız, hastalarımız benim için çok değerli onların bize güvenip bizden hizmet almaya çalıştılar bizler de onların mutlu olacağı hizmetler vermeye çalıştığımıza inanıyorum. Bizler de 1. sırada hastalarımızın memnuniyeti ve mutluluğu diyoruz, onlara en iyi hizmeti vermenin mücadelesini veriyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın imkanlarının daha da iyi olacağı şekilde kararlar alıyoruz mücadele ediyoruz ve daha iyi ortamda hizmet vermeye çalışıyoruz. Ben Avrasya hastanelerinin daha başarılı işler yapacağına inanıyorum” dedi.

Mutlu ve Sağlıklı Bir Bayram Olsun

Gerek başarılı kalp ameliyatlarıyla gerekse başhekimlik ünvanlıyla yaptığı başarılı işleriyle Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Ali Rıza Cenal; “Bugün Avrasya Hastanesinin geleneksel bayramlaşma töreninde hem çalışma arkadaşlarımız hem de ekran başında izleyicilerimizle buluştuk. Öncelikle hepsini selamlıyorum. Ülke olarak kötü bir dönem geçirdik ki hala geçmedi denebilir. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, depremzedelere geçmiş olsun diyorum. Toplum için ise hastane olarak birlik barış mutluluk ve en önemlisi sağlık içerisinde geçireceğimiz bir bayram olmasını diliyorum. Sevdiklerinizle bir araya gelerek güzel anılar biriktirdiğiniz bir bayram olsun” dedi.

Herkese İyi Bayramlar

Şifa öyküleri, hastalarına olan sevgi dolu yaklaşımları, başarılı tedavileriyle Zeytinburnu Avrasya hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen; “Öncelikle kıdemli hekim olarak 20 yılı aşkındır hekimlik vazifemi yürütüyorum. 6 yılı aşkındır da Avrasya Hastaneler grubunda medikal onkoloji uzmanı olarak çalışmaktadır. Böyle güzel bir görevi bütün hekim arkadaşlarım adına bana temsilen verilmesi de ayrıca beni heyecanlandırdı. İnşallah onlar adına güzel birkaç cümle etmeye çalışacağım. Genellikle ben din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın çünkü bayramlarda hem bizim için hem de diğer ırklar için bütün bayramlar, özel günler, doğum günleri insanların bir araya gelmeli. Özellikle bu yoğun, yorucu yaşamda, bu tempoda ve özellikle İstanbul’da birbirimizi daha çok anma, daha çok paylaşma belki bir araya gelme çabası, kucaklaşma için çok güzel fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Bende özellikle Avrasya hastaneler grubunun bir üyesi olarak 6,5-7 yıla yaklaşan bu Avrasya grubu öykümde benim tatlı ve acı günümde hep yanımda olan tüm meslektaşlarıma, Avrasya hastaneler grubu Sayın Hüseyin hocam olmak üzere hepsine, tüm çalışan arkadaşlarıma sekreter arkadaşlarımız hemşirelerimiz ve personel arkadaşlarımız hepsine bu fırsatta tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ülkemize, tüm milletimize ve İslam alemine ayrıca yakın zamanda paskalya bayramlarını kutlayan gayrimüslim olan dostlarımızın da bayramlarını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Yardımlaşarak Ve Paylaşarak Birlikte Güzel Anılar Biriktirelim

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Aziret Tosunay; “Bu yıl da geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz bayram kutlamamıza hoş geldiniz. Hepimiz, bayramların ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu bayramda, sevdiklerimizle bir araya gelerek, birbirimize destek vererek, yardımlaşarak ve paylaşarak birlikte güzel anılar biriktirmiş olalım. Ramazan Bayramı'nın Avrasya ailesine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Bayramınız kutlu olsun” eklinde sözlerini bitirdi.

AVRASYA HASTANESİ'NE BİR ÖDÜL DAHA!

İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği'nin, Avcılar Double Tree By Hilton'da düzenlediği iftar yemeğinde Yönetim Kurulu Başkanımız Op. Dr. Hüseyin URLU'ya sağlık alanında yaptığı çalışmalar ve hastanelerinde kullandığı son sistem teknolojik cihazlar sebebiyle ödül plaketi takdim edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Op. Dr. Hüseyin Urlu'ya ödülünü İstanbul AK Parti Milletvekili Sn. Halis DALKILIÇ ve Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Genel Başkanı Fuat Bodur birlikte takdim ettiler.

HABER: ELİF HAYVALI