HABER: KAMİL HIZER

İTÜ Müzikoloji’de Müzik ve Ses Felsefesi alanında doktora çalışmalarını sürdüren Zeyn’el, 8-15 Temmuz tarihleri arası Selçuk/Şirince’de gerçekleşen Arkhe Fikir Kampı’ndan bu alandaki bilgi ve düşüncelerini paylaşması için sunum daveti aldı. Akademisyen ve öğrencilerin yoğun isteği sonucu orada konserler de vermesi turnenin ateşleyicilerinden oldu. Gitarda Ergin Kandemir, Davulda Burak Taşdemir, Fotoğraf ve Video sanatçısı Orçun Karamustafa ile birlikte yolculuğa çıktı. Büyük çoğunlukla menajer ve organizatörlerden bağımsız; dinleyici talepleriyle gerçekleşen turnede İzmir, Urla, Ayvalık, Antalya, Kaş, Fethiye, Foça, Seferihisar gibi birçok yerde Zeyn’el müziği dinleyicilerle buluştu. Zeyn’el ekibi bu bölgelerdeki müzisyen dostları ve yeni tanıştığı müzisyenlerle de müziğini sahnede paylaştı. Müzik yapılan her yerde yeni konser talepleri olması Ağustos ve Eylül turnelerinin de habercisi oldu. Turnede Orçun Karamustafa tarafından çekilen fotoğrafların bir kitaba dönüşmesi yolunda da adımlar atılmaya başlandı.

Eylül’de Avrupa, sonrasında ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu turneleri gerçekleştirecek olan Zeyn’el, müziğini dünyada her yere götürmek için sonsuz bir yolculuğu hedefliyor.