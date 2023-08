Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

İyiki geri döndün Zerrin Özer'im seni çok seviyoruz hemde çok. Bundan sonra banada, Mustafa Arapoğlu'nada söz verdin artık seni hep sahnelerde görmek istiyoruz. Sen bu ülkenin Muhteşem Güçlü sesine ve kalbine sahip en özellerindensin. Canım Dostum Mustafa Araoğlundan bundan sonra artık bombardıman geliyor. Sürprizler söylemem bekleyin ve görün derim. Mustafacğım seni tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.

Türk pop müziğinin Diva’sı Zerrin Özer, Grand Müzik etiketiyle yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan ‘Basit Numaralar’ isimli yeni şarkısının tanıtımını gerçekleştirdi. Uzun bir aradan sonra tekrar müziğe geri dönen Zerrin Özer, tanıtımda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Sanatçı Zerrin Özer, ”Basit Numaralar isimli yeni şarkımla artık geri döndüm. Çok farklı tarzda bir Zerrin Özer ile hem sevenlerimin hem de Z kuşağının karşısında olacağım. İlerleyen şarkılarımda beni rap yaparken bile göreceksiniz. Bundan sonra hep birlikteyiz “ dedi. Basın mensuplarıyla bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu da söyleyen Zerrin Özer, “Özlemişim “ ifadesini kullandı. Zerrin Özer, şarkısının kutlamasını ise kendisi için hazırlanan üzerinde fotoğrafının olduğu pastayı Aranjörü Söz Müziği kendisine ait olan Mustafa Arapoğlu ile birlikte keserek yaptı.

OYUNCU BOĞAÇ AKSOY AŞKINI İLAN ETTİ...

Oyuncu Boğaç Aksoy, geçtiğimiz günlerde 34. yaş gününü kutladı. Sosyal medyasında tebrik mesajlarını yayınlayan Aksoy, bir yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı piyano öğretmeni sevgilisi Ezgi Yaşam’ın paylaşımına da yer verdi. “Her renk sende güzel. Şu kısacık insan ömrümüzde ne mutlu bana ki yolum seninle birleşti. Seninle geçen her gün, her deneyim bu yoldaki mis kokulu renkli çiçeklere dönüşüyor. Nice mutlu yılların, güzel deneyimlerle geçen yaşların ve rengarenk çiçekli yolların olsun. Benim canım sevgilim, yol arkadaşım” sözleriyle doğum gününü kutlayan Yaşam’a ünlü oyuncu da duygusal bir mesajla yanıt verdi. Boğaç Aksoy, sevgilisiyle olan fotoğrafını “Her anı ayrı güzel, özel anılarıyla harika bir yaş daha geride kaldı. İyi ki varsın, iyi ki seni tanımışım benim cesur, kalbi yüce, sevdiğim kadın” diyerek çiçek emojisiyle yanıt verdi.

HAYKO CEPKİN AN EPİC SYMPHONY İLE BİRLİKTE 18-19 AĞUSTOSTA ROCK RÜZGARI ESTİRECEK...

Events Across Turkey’in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, bu yaz da birbirinden yıldız isimleri müzikseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Etkinlik kapsamında 18 ve 19 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde tarzı, klipleri ve şarkıları ile Türkçe alternatif metal, post hardcore, Anadolu rock, endüstriyel metalin başarılı temsilcilerinden olan Hayko Cepkin, rock müzik severlerle buluşacak. Avrupa’nın en iyi etkinliği ödülünü alarak uluslararası bir “en” haline gelen İstanbul Night Flight, 2 gün üst üste gerçekleştirilecek olan An Epic Symphony & Hayko Cepkin konserleri ile rock müzik severlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

NORM ENDER’DEN YİNE ÇOK KONUŞULACAK BİR TEKLİ ''KONUŞUN KONUŞUN''...

Şarkıları, iddialı duruşu ve tavrıyla yükselişini sürdüren, rap müziğin kanaat önderlerinden Norm Ender, beklenen teklisi ‘Konuşun Konuşun’ u yayınladı. Norm Records etiketiyle, tüm platformlarda olan şarkının aranjörü Nurettin Çolak. Mizah dolu ve çarpıcı video klibin yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Elif Demiralp var. “Konuşun Konuşun”, yeni dünya meselelerine kafa yoran, eleştiride sınır tanımayan bir parça. Ortaya çıktığı andan itibaren dikkat çeken Norm Ender, kendi sınırlarının dışına taşarak hem müzikal hem de eleştirel boyutta ilerliyor. Şarkılarında farklı müzikal stilleri de kullanan ve geniş bir diskografiye sahip Norm Ender, bir yandan yeni şarkılarının hazırlıklarını tamamlarken diğer taraftan konserler maratonuna devam ediyor. Önümüzdeki dönemler için farklı projelerin de hazırlığında olan sanatçı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GÖKSEL GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ...

Yaz boyunca yoğun bir konser ve yayın trafigi yaşayan GÖKSEL, Ege tatilinde paylaştığı fotoğraflarla nefesleri kesti. 51 yaşında olan Göksel, kendi sosyal medya hesabından, mavi mayolu fotoğraflarını 'Yaz, dondurma, kedi ve ben' notuyla paylaştı. İlerleyen yaşına rağmen oldukça fit bir görüntüye sahip olan Göksel, az ve dengeli beslenmenin yanında her gün düzenli olarak yaptığı spor sayesinde bu görüntüye sahip olduğunu açıkladı.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...

KIVANÇ TERZİOĞLU