Bu hafta sizlerle arkeolojik kayıtlara göre tarihin ilk çağlarında Sümerliler ve Eski Mısırlılar tarafından ilaç olarak kullanılan, bugün de tüm dünya mutfaklarında hem lezzet verici hem de doğal ilaç olarak kabul gören Latince adı “Allium Sativum” Türkçe adı sarımsak veya sarmısak ile ilgili bilgileri paylaşmak istiyorum.

Firavun Keops'un yaptırdığı gizemli piramid inşaatı sırasında işçilere bol miktarda sarımsak yedirdiği, İsrail oğulları tarafından Mısır'dan Filistin'e getirildiği, oradan Anadolu ve İyonya’ya yayıldığı bilinmektedir. Haçlı seferleri sırasında ilk defa Fransa'ya getirilen ve bu şekilde Avrupa'nın öğrendiği sarımsak, bugün dünyanın her tarafında yetiştirilmekte ve tüketilmektedir. Ülkemizin her yerinde üretilebilen sarımsak Kastamonu, Amasya, Tokat illerimizde önemli oranda üretilmektedir.

Bu değerli bitkinin kimyasal bileşimi ve biyoaktif bileşikleri, sarımsağın genotipine, gübreleme, sulama gibi yetiştirme koşullarına, ışık ve sıcaklık çevre koşullarına, hasat sonrası koşullara, depolama koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Sarımsak yaklaşık %65 su, %28 karbonhidrat, %2,3 organosülfür bileşikleri, %2 protein, %1,2 serbest amino asit ve %1,5 lif ihtiva etmektedir. Ayrıca A, B, C ve E vitamini içerir. Sarımsağın özel kokusu ve tadı kükürtlü bir uçucu yağ ve içerisinde bol miktarda bulunan alil sülfür nedeniyle oluşmaktadır. Sarımsakta alliin, allisin, ajoen, allil propil disülfür, dialil polisülfitler, vinilditiinler, dialil sülfit, dialil disülfür, dialil trisülfid, allilmetil trisülfid, dialil tetrasülfid gibi biyoaktif bileşikler, saponinler, kafeik, ferulik, vanilik, p-hidroksibenzoik, p-kumarik ve sinapik asitler gibi fenolik bileşikler bulunmaktadır. Sarımsağın güçlü antibiyotik etkisi penisilin aktivitesine eşit özelliğe sahip olan Oleum allicine maddesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca allisin, dialil sülfidler ve ajoen gibi bileşiklerin gram-pozitif ve gram-negatif bakterilere karşı antibakteriyel etki gösterdiği yapılan araştırmalar ile belirlenmiştir.

Sarımsak bu zengin içeri sayesinde birçok organımızın koruyucusudur. Önümüzdeki hafta sarımsağın sağlığımız üzerine etkilerini içeren bilgileri paylaşmak üzere görüşmeyi dilerken, yeni yılın hepinize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini umut ediyorum.

