Kültür ve Medya Dünyası

Küllerinden Yeniden Doğmaya Hazır mısın ?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Koç Şengül’ün ilk kitabı Küllerinden Yeniden Doğmaya Hazır mısın? 2022 yılında Perseus yayınevinden çıktı. 124 sayfalık bu kitap tanıtım bülteninde şu cümlelerle anlatılıyor : “Yıllarca sigara içtiniz ve bir sabah uyandığınızda sigaradan tiksinmeyi hayal ettiniz. Birisi çıksa, sihirli değneği ile omzunuza dokunsa ve hayatınızın mucizesini gerçekleştirmiş olsa diye düşündünüz. Kendi hayalinizin mimarı olma zamanı geldi. O mucizeyi kendiniz yaratacaksınız. Bu kitapla elinize çok güçlü sihirli bir değnek veriyorum, küllerinden yeni bir ben yaratmak sizin elinizde…”

Zehirle Aşk Yaşanmaz

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Koç Şengül’ün ikinci kitabı Zehirle Aşk Yaşanmaz Aktaş yayıncılıktan çıktı. Nisan 2023 okuyucu ile buluşan kitap 184 sayfa. Kitap tanıtım bülteninde şu şekilde aktarılıyor : “Bazı aşklar vardır farkında olmadan tutkuya dönüşür. Zaman içinde bu tutkunun esareti içine girdinizi düşünürsünüz. Esaret özgürlüğünüzü elinizden almaya başlar. Ne zaman eski özgürlüğüme kavuşacağım dersiniz. Sigara ile bütünleşmiş hayatınıza hiç bu gözle baktınız mı ? keyif aldığınızı düşündüğünüz sigara içme eyleminizin artık keyif vermediğini düşünmeye başladınız mı? Tüm hücrelerinizi dolduran sigaranın artık sizi zehirlediğini mi düşünüyorsunuz? ZEHİRLE AŞK YAŞANMAZ kitabı özgür hayatınızın kontrolünü size tekrar verecek olan bir kitaptır. Bir çıkmazın içindeyseniz ve bu esaretten kurtulmak istiyorsanız önce bu aşkın tuzağına nasıl düştüğünüzü öğrenmelisiniz. ZEHİRLE AŞK YAŞANMAZ kitabı size buzdağının görünmeyen yüzünü anlatırken yazarın ilk kitabı olan 'KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞMAYA HAZIR MISIN?' kitabı ise buzdağının görünen yüzünü anlatmaktadır.”

Yazar Canan Koç Şengül Hakkında

1970 Ankara doğumlu, evli iki çocuk annesidir. 1993 yılından beri hekimlik mesleğini yapmaktadır. 2003 yılında Kocaeli üniversitesinden göğüs hastalıkları uzmanlığını alıp, Trabzon göğüs hastalıkları hastanesinde çalışmaya başladı. 2020 yılında kamu hastanelerinden emekli olup, hekimlik hizmetini özel hastanede devam ettirdi. Halen Kayseri'de özel hastanede hizmet vermektedir. Hekimlik çocukluk hayallerinin mesleğiydi. Daha orta- okul yaşlarımda hayallerinin peşinden koşmayı öğrendi. Hekimlik adına maneviyatını doyuran hizmet yıllarını doldurduktan sonra başka hayallerinin peşine düştü. 2014 yılından beri sigara bırakma polikliniği olarak verdiği hizmeti, emeklilik döneminden sonra sosyal sorumluluk projeleri kapsamında genişletti. Çeşitli yerel gazetelerde ve dijital platformlarda köşe yazıları yazdı. Küllerinden yeniden doğmaya hazır mısın kitabı yazarlığa attığı adımın ilk basamağıdır. İlk kitabıyla sigara bıraktırma mücadelesini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefledi. Ancak ilk kitabında sigarayla ilgili buzdağının görünen yüzünü anlattı. Halbuki bırakamamanın altında yatan sebepler buzdağının görünmez yüzünde yatıyordu. İkinci kitabı Zehirle Aşk Yaşanmaz ilk kitabının devamı şeklinde olup, okurlarıma buzdağının görünmez yüzünü görmelerini sağlayacaktır. Yazar son olarak şu cümleyle tamamlıyor kitaptaki özgeçmişini “İlk kitabının etkilerini görmeden, bilmeden yazmak; tekrar bir umutla ikinci kitabıma merhaba demek" doğru mu acaba!” Canan Koç Şengül mesleki yetenekleri , çalışkanlığı , çok yönlü birikimi , sosyal ve iletişimci yönü iki kitabında da ortaya koyduğu kendine özgü yazı dili gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve ışıltısıyla dikkat çekmektedir. Canan Koç Şengül tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını duyacağımız çok önemli bir isimdir.



Dj Model Melis Akışka

Melis Akışka 1990’da İzmir’de doğdu. Aslen Bodrumludur. İlköğrenim ve lisenin ardından Kimya eğitimi aldı. Asıl yapmayı istediği iş olan Modellikte önemli çalışmalar yapmıştır. 2013 yılından itibaren Miss İnternational Turkey , Miss Mediterrenean Yarışmasında 1.lik , Miss Model Ege Güzellik yarışmasında birincilik gibi çeşitli derecelerle güzelliğini tescillemiştir. Hobi olarak başladığı DJ’lik te çok önemli başarıla imza atmıştır. Pek çok ülke ve şehirde sahne almıştır. Tiktok ve sosyal medyada önemli bir influencer olan Melis Akışka Yılın en efsaneleri ödül töreninde Yılın en iyi modeli ve DJ’i , Avrupa Ödüllerinde yılın en iyi top modeli ödüllerini almıştır. Melis Akışka yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü Dj’liği , modellikteki başarısı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve tescilli güzelliği ile de dikkat çekmektedir. Melis Akışka tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Derya Uğur Öner Radyo 45’likle Tekrar Radyo Programcılığına Döndü !

Medya dünyasının başarılı ismi Derya Uğur Öner tekrar radyo programlarına başladı. Derya Uğur Öner bu güzel ve sıcak gelişmeye dair şunları söyledi : 1999 yılında sektöre radyo programcılığı ile başlamıştım 2003 yılına kadar da sektörde çok güzel ulusal radyolarla çalıştım. Dostluklarım hala devam eder sektördeki arkadaşlarımla ama hep bir yerde tuttum bir gün kendim için yeniden yapacağım diye. O gün bu günmüş. “Bu kadar yoğunlukta radyo mu ? “ dediğinizi duyuyorum, haftada 1 gün kendime özel alanımda en sevdiğim mikrofon başına geçiyorum artık. Yeniden müzikle iç içe @radyo45lik ‘de her cumartesi 10:00/13:00 arası sizlerleyim. Her şeyin yeri başka tv, iş alanlarım, haberciliğim ,kozmetik vs vs amaaa radyo (müzik) benim çıkış noktam bir de hassas noktam desem yeridir ☺️ Ve sesimle de sizlerleyim artık ”



Buzun Satrancı Curlingin Olimpiyatı Hedefleyen Yıldızı : Dilşat Yıldız

Buzun Satrancı olarak kabul edilen Curling son derece stratajik bir oyun birkaç hamle sonrasını düşünerek buzun üstünde karar vermek zorundasın. Bu spor Türkiye’de de yavaş yavaş tanınıyor ve öne çıkıyor. Bu sporda öne çıkan bir isim ise Dilşat Yıldız. Dilşat Yıldız 29 Eylül 1996’da Erzurum’da doğdu. İlkokulu Osman Gazi İlkokulu’nda orta okulu Ömer Nasuhi Bilmen ortaokulunda liseyi ise Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üniversiteyi ise Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği’nde okudu. Halen Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Yüksek Lisans öğrencisidir. Dilşat Yıldız Ankara Polatlı Şehit Seher Yaşar Kız Anadolu imam hatip lisesinde Beden eğitimi öğretmenidir. Dilşat Yıldız’ın Curling serüveni ise 2011’de Başladı. 2011 yılında Erzurum’da yapılan üniversiteler arası kış oyunlarını izleyerek öğrendi. Dilşat Yıldız için farklı bir spor dalıydı çok dikkatini çekmişti daha sonra başlamak istedi Curlingle Dilşat Yıldız’ı tanıştıran kişi amcasıdır ilk önce o götürdü ve Dilşat Yıldız’ın bu sporu yapmasını istedi. Ailesinin de desteği ile başladı. Bu Spora çok severek başladı ve öyle devam ediyor hedefleri var ilk günden beri olimpiyat sporcusu olmak istiyor ve madalya alacağını söylüyor. Bugüne kadar Avrupa ve Dünya şampiyonası başta olmak üzere Uluslar arası pek çok yarışmada Türkiye adına 300’ün üstünde maça çıkan curling Kadın milli takım kaptanı Dilşat Yıldız aynı zaman da mixed doubles oyuncusudur. İki kategoride de dünya şampiyonasında yarışıyor ve hedefi 2026 kış olimpiyatlarına katılmak. Olimpiyat Sporcusu olma yönündeki çalışmalarında adım adım ilerleyen Dilşat Yıldız bu spora dair yeteneği , çalışkanlığı , kendine özgü tarzının yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Dilşat Yıldız tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Burçe Karaca’dan Anadolu’dan Miras

Burçe Karaca Anadolu’dan Miras albümü çıktı. Albümde 1- BİR AVUÇ TOPRAK2- BOĞULUR BEŞER3- YÜKSEK TEPELER (Anonim)4- KIZILCIKLAR OLDU MU? (Anonim)5- SAÇINDA YILANLAR (Homesick Remix)6- AV BELASI (Alageyik Remix) (Anonim)7- KIYISINDA (Remix)8- SARI GELİN (Anonim) olmak üzere 8 eser yer alıyor. Uzun zamandır klasik müzik dünyasının bu topraklardaki değerine, yaptığı klasik ve minimalist çalışmalarla katkıda bulunan Burçe Karaca, geçen sene başladığı Anadolu turnesi esnasında gördüklerinden etkilenmesi üzerine, bu kez piyanosunun başına Anadolu ezgilerine öykünerek oturuyor. 28 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan sanatçının üçüncü albümü “Anadolu’dan Miras – Legacy of Anatolia” adını taşıyor. Daha önceki iki albümü ve single çalışmalarının tarzını bir adım öteye taşıyarak, müziğini vokaller, elektronik ezgiler ve akustik tınılarla süsleyen besteci, Anadolu’nun kadim öğretilerinden, insanının kişilik özelliklerinden, kucağı herkese açık, hoşgörüyle bezenmiş motiflerinden ilham aldığını belirtiyor. Anadolu’nun Alageyik Destanı, Şahmaran gibi kadim efsaneleri ve Türküleri sanatçının üçüncü albümünün yapı taşlarını oluşturuyor. Son dönemde üst üste yaşanan onca felaketin de etkisi gözardı edilemeyecek kadar belirgin. Yaşanan her acıda, desteğini açıkça göstermekten çekinmeyen Karaca, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıcı etkileri karşısında hissettikleri sebebiyle, yalnızca enstrümanıyla değil artık sesiyle de dinleyicisine ulaşmaya doğru bir yol çiziyor. İhtiyacımız olan her şeyin bu topraklarda var olduğuna kendini ikna etmek mecburiyetinde hissettiği bir dönemi atlattıktan sonra, ruhunun evrilen yanlarını müziğine de yansıtmaktan geri durmuyor. Projenin çıkış noktası olan Kıyısında teklisi, Anadolu motiflerine olan ilgisini artırınca, daha önce denenmemiş bir tarzda akustik ve elektronik müziği harmanlayıp oluşturduğu melodiyle, klasik müziğe Anadolu motiflerini işliyor. Özümüzden gelen türküleri başka bir formda duymanın bizi kendi köklerimize yakınsatacağına inanmanın bu yoldaki en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtiyor. Türkülerin her birinin hikayesinden etkilendikçe yeni bir tarza göz kırpan sanatçı, bu çalışmayı depremde yakınlarını kaybeden, hayat akışı alt üst olan herkesin yaralarını sarmasını dileyerek dinleyicisiyle Nisan sonunda paylaştı. . Resimler: Adem Mülayim

Burçe Karaca Özde Yaşam’da



Başarılı ve güzel sanatçı Burçe Karaca yeni albümü Anadolu’dan Miras ile Türk Haber Tv’de Özde Sinem Eser ile Özde Yaşam programına katıldı. Müzik çalışmalarını ve son albümünü anlatan sanatçı albüme dair çok özel detayları anlattı.



Astrolog ve Çocuk Gelişimci Duygu Sevinç SEVİN

23.06.1983 İskenderun/Hatay doğumlu Astrolog -Marka Yöneticisi-Çocuk Gelişimci . İlk üniversite eğitimini Çağ Üniversitesi İngilizce Uluslararası ilişkiler bölümünde tamamlayan Duygu Sevinç Sevin T.B.M.M’de stajını tamamladıktan sonra kariyerine marka yönetimi üzerine devam etti. Özel sektörde bir çok holding ve kurumsal şirketlerde çalıştı. Kariyerini Yurt dışında ve Türkiye’de ödüllerle taçlandıran Duygu Sevinç Sevin ilk ödülünü birlikte çalıştığı ajansla birlikte Mediacat Felis’ten aldı. Londra’da dünya çapında katıldığı proje yarışmasında iki ayrı ödülü var. İkinci eğitimi ,İstanbul Teknik Üniversitesinde aldığı marka yönetimi ve medya ilişkileri oldu. Online marketing ,diksiyon, drama, kamera önü, şan eğitimleri alan astrolog astrolojiye ve reikiye 2016 yılında başladı. Astroloji hayatına girdikten sonra kurumsala ara veren astrolog televizyon programları danışanları ve aylık yorumlarıyla ilgi topladı. Danışanlarından aldığı olumlu geri dönüşlerle adından bahsettiren Duygu Sevinç Sevin üçüncü eğitimini aldığı Bilgi Üniversitesi’nde çocuk gelişimi okuyor. Ailesi de eğitim sektöründe okul kurucusu olan Astroloğun hedefi astrolojiyi ve çocuk gelişimini birleştirmek. 0-6 yaş döneminin İnsanın tüm hayatını şekillendirdiğini vurgulayan astrolog çocuk haritalarında geleceklerine dair yönergeler bulunduğunu ve mutlaka bakılmaya değer olduğunu söylüyor. Duygu Sevinç Sevin çok yönlü birikimi , eğitimleri kendine özgü çocuk gelişimi ile de harmanladığı astroloji tarzı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Duygu Sevinç Sevin gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.