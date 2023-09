Kültür ve Medya Dünyası

Haber Muhabiri Cihat Emre Timur

İstanbul Kadıköy'de doğdu. Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim aldı. 2017'de Milli Savunma Üniversitesi mülakatlarına girdi. İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Yalova Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’nu dereceyle kazandı. Aynı yıl Polis Meslek Yüksek Okulu mülakatları sonrası Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'na yerleşme hakkı kazandı. Ancak tercihini İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde tam burslu Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünü okumaktan yana kullandı. Üniversitenin ikinci yılında Star Haber Merkezi’nde staj yaptı. 3. sınıfa geldiğinde STAR TV’de yayınlanan Gerçeğin Peşinde programında bir yıl İstihbarat muhabirliği yaptı. Farklı şehirlerde adli olayları takip ederek, aileleri tarafından aranan 18 yaş altı toplam 4 kayıp çocuğun yerine kendi istihbaratıyla ulaşarak emniyet güçlerine bildirdi. Üniversitenin son yılında, NTV İstanbul haber merkezinde sözleşmeli olarak çalışmaya başladı. Emniyet Muhabirliğinin yanı sıra tarih ve kent haberleri yaptı. "Virüsün İzini Sürenler" adlı Güncel Dosya ile filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini ekrana taşıdı. Özel günlerde dosya haberler hazırladı. 177 yıllık New York Polis Teşkilatında müdürlük rütbesine ulaşan İlk Türk İdris Güven'le, Londra'da Mutasyon virüsün ilk tanıklarından olan Türk Hemşire ve İngiltere'nin Dover limanında mahsur kalan Türk TIR şoförleriyle özel haberler yaptı. 2022 Nisan ayında TV100 Haber Merkezi'nde mesleğe devam etti. Muğla ve Kütahya'da meydana gelen orman yangınlarında bulundu. Bartın Amasra'daki Maden faciasında sahada görev yaptı. Emre Timur, 2022 Kasım ayından itibaren Haber Global muhabiri olarak görev yapmaya başladı. Deprem Bölgesinde uzun süre sahadaydı. Cihat Emre Timur bu mesleğe dair yeteneği , haberci yönü , kendine özgü anlatım tarzı , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve karizmasıyla dikkat çekmektedir. Cihat Emre Timur tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber Spikeri Gözde Özyürek

Gözde Özyürek 4 Ocak 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. 33 yaşındadır. Aslen ordulu olan güzel sunucu, lise eğitimini Bahçelievler Süper Lisesi'nde tamamladı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olarak diplomasını aldı. “Geleceğe umutla bakmaktan, mesleklerini sevmekten, nasıl ileriye taşırız ve kendimizi geliştiririz düşüncesinden hiç kopmasınlar. İnansınlar ve başarsınlar; hayat inananlarladır.” Gözde Özyürek Şu an Ülke TV'de Akşama Doğru programıyla izleyicilerin karşısına çıkan Gözde Özyürek kariyerine aynı kanalda ve Kanal 7'deki stajlarıyla başladı. Staj yaptığı kanalda muhabirlik yaparak ilk adımlarını attı. Savaş muhabirliği, cumhurbaşkanlığı muhabirliği gibi birçok alanda görev yaptı. Bir dönem Suriye'de Zeytindalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı ve İdlip Harekatı gibi çeşitli operasyonlarda bölgede bulunup, savaş bölgelerinden haberler aktardı. Gözde Özyürek'in kazandığı ödüller Ekonomize dergisi ve İstanbul Sesi gazetesinin ortak olarak düzenlediği Yılın En'leri ödül töreninde Yılın En İyi Kadın Televizyon Muhabiri Ödülü’nü kazandı. 11.Ekonomi’nin En’leri Zirvesi Ödüllerinde ise Yılın En Başarılı Muhabiri ödülüne layık görüldü. Başarılı sunucunun birçok basın mensubu gibi instagram hesabı bulunmaktadır ve aktif kullanmaktadır. 7 bin 500'den fazla takipçisi vardır. Kendisi de bin 400 civarında hesabı takip etmektedir. Sosyal medyanın en önemli mecralarından biri olan Twitter'da da profili olan Gözde Özyürek burada genellikle yayınlarına ve gündelik yaşama dair paylaşımlarda bulunuyor. @gozyurek52 adresinden takip edebilirsiniz. Sunucu Gözde Özyürek Bekardır. Gözde Özyürek ayrıca Cumartesi Günü Görüş programının moderatörlüğünü yapmaktadır. Görüş programında siyaseti sıcak başlıkları ele alınmaktadır. Gözde Özyürek bu mesleğe dair yeteneği , muhabirlikten ekrana geçen bir isim olarak haberci yönü , çalışkanlığı , kendine özgü sunumu gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Gözde Özyürek tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Proje Koordinatörü ve Sunucu Şeniz Ulusoy

2013 yılında İzmir’den İstanbul’a gelen Şeniz Ulusoy, futbola olan ilgisi nedeniyle kısa sürede spor camiasına adım attı. Yurt içi ve yurt dışı birçok futbol turnuvalarında koordinatör olarak görev alarak kısa zamanda büyük başarılara imza attı. Almanya’nın köklü organizasyonlarından Tarkacup futbol turnuvasının Türkiye menajerliğini alarak, Ümit Karan ,Emre Aşık, Tuncay Şanlı, Ahmet Dursun, Hami Mandıralı, Hasan Kabze, Yıldıray Baştürk, Serdar Kulbilge gibi isimlerle Almanya da güçlü rakiplere karşı ekibiyle mücadele verdi. Yurt içinde Tanju Çolak, Tümer Metin, Rüştü Reçber, Erman Toroğlu, Yılmaz Vural, Güvenç Kurtar, Yattara, Evren Turhan, Mehmet Yılmaz, Ertem Şener, Prekazi, Papen Mustafa, Cemil Turan, Levent Kartop ve Ampute Milli Takım oyuncuları gibi isimlerle birçok sosyal projede çalıştı. TV 8,5 ekranlarında yayınlanan Şöhretler Sahada ve Lig34 İstanbul Cup programlarında sunuculuk yaparken Galatasaraylı futbolcu Evren Turhan’ın da yer aldığı Tekno Haller programında koordinatörlük yaptı. Halen Lig34 İstanbul Cup medya koordinatörlüğü,Engelsiz Yaşam Vakfı genel koordinatörü ve yönetim kurulu üyesi olarak da vakıfın ödül gecelerinde ve tüm çalışmalarında sanat ve spor camiasından pek çok ünlü isimlerle görevine devam etmektedir. 6.sı gerçekleşecek ve Jüri Onursal Başkanı Müjdat Gezen’in de yer aldığı Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nda Atilla Kaplakarslan ile çalışan Şeniz Ulusoy bu yarışmada kırmızı halı sunuculuğu ve jüri koordinatörlüğü yapmaktadır. Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk ve Galatasaraylı futbolcu Ümit Davala ile yakın zamanda bir tavla oyunu reklam filmi çekiminde iki futbolcunun koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Son olarak Saklı Yüzler Bosna filminin medya koordinatörlüğüne atanan Şeniz Ulusoy,iş hayatındaki başarılarının ödüllerle taçlandırıldığı uzun yolculukta emin adımlarla ilerlemektedir. Şeniz Ulusoy çok yönlü yetenekleri , birikimi , çalışkanlığı , kendine özgü organizasyon ve koordine etme tarzı , güçlü iletişimi , özgün sunumu , vizyonu gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Şeniz Ulusoy tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sanatçı Buse Ayla

Buse Ayla, 29 Temmuz 1998’de İzmir’de doğdu. 5 yaşında dansa başladı çok uzun yıllarca dans etti. İstanbul Üniversitesi’nde okudu, oyunculuk ve psikoloji eğitimi aldım. Ama çocukluğundan beri dans edip şarkı söylemeyi çok sevmektedir bu yüzden bu tutkusunun peşindedir. “Hakkında” isimli şarkısı ile çıkış yaptı ardından “Zehir”i yayınladı. Sırada dinleyenlerle buluşturmaya hazırlandığı yeni şarkıları var. Buse Ayla çok yönlü yeteneği , birikimi , kendine has yorumu , özgün dansları , vizyonu , müzik tutkusu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Buse Ayla tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Binod ŞAH

Nepal’de Milli Eğitim Bakanlığının sınavından seçilip tam burslu olarak 2000 yılında Türkiye’ye geldi.1 senelik Türkçe eğitimi sonrası 2001 yılında Ankara tıp fakültesinden 2007’de mezun oldu.2008 de tıpta uzmanlık sınavından sonra Hacettepe tıp fakültesi ihsan doğramacı çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüne yerleşti.2013 de aynı bölümden çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı oldu. Aynı yıl sağlık bakanlığı zorunlu hizmet kapsamında Siirt’in Pervari ilçesinde 2 sene görev Yaptı. Ankara da ki özel bir hastanede 1 sene görev yaptıktan sonra Nepal de bir hastanede çocuk pediatri, yeni doğan bölümünün başkanlığını yaptı. 2017’den sonra GÜZELKENT Mahallesi Etimesgut/ Ankara da kendi kliniğinde çocuklara hizmet vermeye devam etmektedir. Sağlık bakanlık tarafından 2015 yılında yılın doktoru ödülüne layık görülmüştür. Dr. Binod Şah bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü metodları , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve güçlü iletişimi ile dikkat çekmektedir. Dr. Binod Şah tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sunucu Esrin Özgüler

Hollanda doğumlu, Eskişehirli, üç kız kardeşten ortanca olanıdır… Ailesi Eskişehir’ de, kendisi İstanbul-Kadıköy’de yaşamaktadır… Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunudur. Eskişehir’ de Es Tv’ de başlayan televizyon sunuculuğu, İstanbul’ da sahnelerde devam etmektedir. İyi markalar ile, kurumsal firmalar veya bir otelin etkinliğinde Bazen bir festivalde, bazen bir yemekte özel etkinlik ve protokol sunumları yapmaktadır. Rengarenk yaşamayı çok sevmektedir. Okuduğu bölüm ile örtüşen; dünyayı gezmekten çok keyif alan bir insandır. Aslan burcunun tesiri ile mi bilinmez her şeyi tutkuyla yapmaktadır. Kendinde sevdiği en güzel özellik ise manevi değerlere kıymet verdiğinden doğduğu günün Kadir Gecesi olmasıdır. Birde uzun boyunu sevmektedir. Esrin Özgüler çok yönlü yeteneği ve birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün sunuculuğu , özellikle özel etkinlik ve protokol sunumlarındaki başarısı , kriz yönetimi , çözümcü yanı , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Esrin Özgüler tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yüz Modeli Meryem Pınar Altunok

Aslen Adanalı olan Meryem Pınar Altunok İstanbul’da doğdu. İlköğrenim ve lisenin ardından 2 üniversite bitiren başarılı isim İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Yönetimi ( İngilizce) mezunudur. Ayrıca Afa sivil havacılık okulunun ilk mezunudur. Bu kapsamda 8 yıl boyunca özel jette uçuşlar yapan Meryem Pınar Altunok eşsiz güzelliğinin keşfiyle modelliğe yönelmiştir. 2018 yılında yüz güzeli seçilen Altunok uzun süredir yüz modelliği yapmaktadır. Genel modellik çalışmalarının yanı sıra özellikle yüz modelliği ile öne çıkan Meryem Pınar Altunok pek çok önemli markanın yüzü konumundadır. 2023 yazında yaz rotası olarak Bodrum’u seçen ve tatilini sürdüren güzel yıldız yeni dönemde çok önemli projelerde yer alacaktır. Meryem Pınar Altunok yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü modelliği , özgün yüzü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve eşsiz güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Meryem Pınar Altunok gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

GÜLSÜN, AĞAVNİ, ZİLHA

TOMRİS ALPAY GÜLSÜN, AĞAVNİ, ZİLHA adlı Öykü kitabı Everest Yayınları’ndan çıktı. Tomris Alpay 1950’li yılların İstanbul’undan kadın hikâyeleri anlatıyor bize. Gülsün, Ağavni, Zilha, Eleni, Nurhayat, Gülizar… Farklı geçmişlerden, dillerden, inançlardan gelen bu kadınlar köklü dostlukları, mücadeleci ruhlarıyla ördükleri dayanışma ağları, yalnızlıkları arasında kurdukları köprülerle bir hayatı yaşanır kılmaya çalışıyor. Tarçın kokulu farnupialar, bahçelerde dolaşan kediler, renkli ampuller, çavuş üzümleri, mahlep ve sakız kokulu çörekler… Gülsün, Ağavni, Zilha kokular tatlar, seslerle canlandırıyor hafızayı. Tomris Alpay’ın ustalıkla birbirine bağladığı bu öyküler toplumsal bir belleğin incelikli kaydını tutuyor. Her fırsatta, “Zeytin ağaçları bolluğun, barışın, bilgeliğin, yeniden doğuşun simgesidir, altından geçenlere, ‘Eski Yunan’da bereket ve barışı temsil eden Tanrıça Athena’nın armağanıyım, Homeros benim gölgemde soluklandı der,’” diye anlatıyor, bu ağaçla ilgili tüm hikâyelerde bir gerçeklik payı olduğunu vurgulamak istiyordu.“Biliyor musun Eleni?” dedi Rena Teyze, “Babam anlattı, Osmanlı sarayına zeytin, badem ve bal bu adadan gidermiş.” İşte güzel Antula’m düğün gecesi, bu olağanüstü manzarada ve kendisini kucaklayan bir dost çemberinde, beyaz gelinliğiyle tarih sayfalarından fırlamış bir mitoloji kahramanı gibi süzüldü durdu.

Ruhunu Satanlar Derneği

FATİH GEZER’in RUHUNU SATANLAR DERNEĞİ Romanı Everest Yayınları’ndan çıktı. Onun adı Mehmet Aşçı. Kırk yedi yaşında. Her üç erkekten birinin adı ve her on kişiden birinin soyadıyla kutsanmış, alelade bir fert... Ancak klişelerin boşuna klişe olmadığı düşünülürse öylesine atanmış gibi duran bu ismin de bir sırrı var mıdır? Vedat Türkali İlk Roman Ödülü’ne layık görülen Ölüler Kıraathanesi (2020) ve ikinci romanı Suni Tebessüm (2022) ile okurdan büyük ilgi gören Fatih Gezer, üçüncü romanında unutmanın, hatırlamanın ve aşkın kimyasına eğiliyor, “zamanda asılı kalmış” benzersiz bir zihne eşlik ediyor: Ruhunu Satanlar Derneği, yalnızlıktan başka bir tat vermeyen, özel ama “lanetli” bir yemeğin trajikomik hikâyesinin etrafında, tek derdi “anlaşılmak” olan bir adamın bilincindeki dağınık uçları birbirine bağlarken bu topraklara özgü tuhaf siyaset zemininin bin bir yüzlü gerçeğine de bakıyor. Unutmanın lütfunu bilmiyor, idrak edemiyor insanlar. İstiyorlar ki, herkes onlar gibi hatırlasın, hatırlasınlar ki tarihin hafızasında unutulmaz bir yere gömülsünler. Halbuki insanları unutulmaz kılan, keşfedilmemiş sırlarla, arkalarında kocaman bir gizem bırakarak gözlerini yummalarıdır. Ben tüm sırlarımı afişe edip anlaşılmak istiyorum.