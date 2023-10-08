Ankara

Çok sayıda esere ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Mücellithane'de, kitap, dergi, gazete, broşür, risale ve belge gibi çeşitli eserlerin bozulma durumları uzmanlarca inceleniyor. Daha sonra çalışmalar, özgün yapı korunarak en az müdahaleyle her bir eserin ihtiyacına yönelik yürütülüyor.

Mücellithane birim sorumlusu, 38 yıllık mücellit İlhami İnan, yaptığı açıklamada, eserlerin ciltlenme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Millet Kütüphanesi'ndeki dergi, gazete, kitap ve dışarıdan bağış yoluyla edinilen eserlerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gelen belgelerin de ciltlemelerini yaptıklarını bildiren İnan, "Ciltleme işlemi yapılmayan eserler uzun süre bütünlüğünü koruyamaz. Elimizden geldiği kadar bir eserin ömrünü uzatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Mücellithane'de oldukça eski eserlerin bulunduğunu ve her eserin kendine özgü ciltleme süresinin olduğunu belirten İnan, "Şu anda 1928'deki kitapların ciltlerini yeniliyoruz. Ciltleme işleminin bazen bir gün bazen ise bir saat sürdüğü oluyor." dedi.

"Çok zahmet çektik, fazlasıyla emek harcadık"

İnan, ekibin 6 mücellitten oluştuğunu, herkesin birbirinden farklı işlemler yaptığını aktararak, eserlerin ciltlenme sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Bir eser elimize ulaştığında önce onun sayfalarını kontrol ediyoruz, içinde yırtık sayfa olup olmadığına bakıyoruz. Daha sonra ise tamirine geçiyoruz. Kağıdın durumuna göre şeride testere çekiyoruz, kınnaba veya şeride o sayfaları dikiyoruz. Elimizdeki eserin durumuna göre yan kağıt yapıştırıp tutkal sürüyoruz. Bir müddet bekledikten sonra tıraşlıyoruz ve kamburasını açıyoruz ve bu şekilde daha da sağlamlaştırıyoruz. Keçi derisinden yapılan kapağı takarak üzerlerine 'Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi' ibaresinin bulunduğu yaldızlı işlemeleri ekliyoruz. Herhangi bir darbe esnasında kitaplardan birinin diğerine zarar vermemesi için ciltlerini köşeli yapıyoruz."

Mücellit İlhami İnan, şu ana kadar kendilerini en çok zorlayan eserin 1928'de çıkarılan Muhit dergisi olduğunu belirterek, "Dergi çok deforme olmuştu. Çok zahmet çektik, fazlasıyla emek harcadık. Yalnızca tamiri için 1,5 gün harcadık ama sonucunda çok güzel bir eser oldu." dedi.