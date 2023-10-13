HABER:DUHA SENA OSKAY

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Doğu Akdeniz'e uçak gemisi taarruz grubu gönderen ABD'den gelen "bölgeye çatışmalara katılmak üzere askeri birlik gönderme niyetinin ve planının olmadığı" yönündeki açıklamaya Telegram hesabından yanıt verdi.

Zaharova, "Zaten yapacaklarını yaptılar. Şimdi, her zaman olduğu gibi, geri kalan herkes bu enkazı kaldıracak" ifadelerini kullandı.

ABD'de gayrimenkul piyasasının çöküşü sonucunda 2008 yılında yaşanan küresel mali krizi anımsatan Zaharova, "Bu 'patlamanın' ardından dünya ekonomisi aylarca çöküş yaşadı. Gezegeni kurtarma görevi, bunun için özel olarak kurulan G20'ye düştü" dedi.

Zaharova, ABD'nin başarısız politikalarının sonuçlarının her seferinde başkaları tarafından düzeltildiğinin altını çizdi.