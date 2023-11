Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ‘Yüzyılın İzleri’ temalı fotoğraf sergisini gezerek Atatürk’ün zekası, şıklığı, yaptığı savaşlar ve Cumhuriyetin ilanı üzerine paylaşımlar yapıp fotoğrafları tek tek inceledi. Festivalin son birkaç yılın en güzeli olduğuna dair övgülerde bulundu.

TFSF YÖNETİM KURULU VE DERNEK BAŞKANLARI 13. BURSA FOTOFEST AÇILIŞI VE BAŞKANLAR TOPLANTISI İÇİN BURSA’DAYDI…

Bursa Fotofest' in açılış akşamında TFSF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sefa Ulukan, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne TFSF Ödülünü de takdim etti.

Ulukan, açılış konuşmasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Bursa Kent Konseyine ve BUFSAD' a ve BUFSAD Başkanı Serpil Savaş’a davetleri için teşekkür ederken, Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivalinin Türkiye'de istikrarla organize edilen en başarılı festival olduğunu ve devamını dilediğini belirtti. Ayrıca Federasyona bağlı 64 dernek başkanını hem Fotofest açılışı hem de başkanlar toplantısı için davet etmeleri nedeniyle teşekkür ettiğini belirtti.

Açılış programında ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından TFSF Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun 20. kuruluş yılı için plaket takdim edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle Bursa’ya gelen federasyon üyesi derneklerin başkanları ile 4 Kasım cumartesi günü bir TFSF Başkanlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ilk bölümünde TFSF Başkanı Dr. Sefa Ulukan son 1,5 yılın faaliyet raporunu başkanlarla paylaşırken, TFSF Yönetim Kurulu üyesi ve federasyonun saymanı Hikmet Yılmaz ise mali raporları sundu.

İkinci bölümde ise dernek başkanlarının görüş, öneri ve taleplerini iletmesinin ardından toplantı son buldu.

MİLAN RADİSİCS

NationalGeographicdahil birçok uluslararası dergide fotoğraflar yayınlanan, gazeteci, yapımcı ve yönetmen Macaristanlı fotoğrafçı Milan Radisics 13. BursaFotoFest'in konuğu oldu. Dünyadaki suyollarının evrimini inceleyen ödüllü, uzun vadeli bir proje olan "WaterShapes Earth" çalışması ile festivalde yer aldı.

MERİH AKOĞUL

Türk fotoğrafının önemli isimlerinden Merih Akoğul. Fotoğrafçılığının yanında edebi yönüyle de ses getiren çalışmaların sahibi. Sanatçı bu yıl BursaFotoFest’in onur konuğu oldu.

ERKAN CAN BURSAFOTOFEST’İN KONUĞU OLDU

Bursalı ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Erkan Can, 13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali kapsamında düzenlenen söyleşide, çocukluk yıllarına döndü. Çocukluk anılarını paylaşan Erkan Can, katılımcıları yıllar öncesine götürdü. BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ve Festival Küratörü Fahrettin Beceren’in yönettiği söyleşide konuşan Erkan Can, tiyatroya 1973-1974 yıllarında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda başladığını dile getirdi. Söyleşinin sonunda fotoğraf festivalini değerlendiren sanatçı Bursa’nın her zaman sanata yakın olduğunu belirterek, 13 yıldır yapılan fotoğraf festivalinin daha farklı uygulamalarda devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.