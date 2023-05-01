Değerli okurlarım,

Girdiğimiz 2023 yılı Türkiye'nin yüzyılı oldu. Bu yüzyıl sürecinde Türkiye' de onlarca yönetici liderler geldi fakat hiçbiri sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi olmadı. Türkiye de bugüne kadar yaptığı projelerle ve yaptığı değişimlerle Türkiye bir lider yarattı. Hem Türkiye de hemde dünya da nasıl bir liderin yetiştiğini gördüler. Yaptığı değişimlerle tüm dünyaya meydan okuyan ve dimdik duruşuyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye' yı ikinci bir yüzyıla götürecektir. Kendisi ikinci yüzyılı görmeyebilir fakat onun yaptığı eserler hep onu anacaktır.

14 Mayıs seçimleri herşeye gebe... Çünkü gelen yeni bir gençlik ve bu iktidarda bıkıp yeni değişim isteyenler var. Artık neye göre bir değişim istiyorlarsa. Gençleri anlayabiliriz fakat önceki dönemleri görüpte değişim isteyenler var, bunlar kime göre değişim istiyor anlamış değiliz. Gençleri şöyle anlayabiliriz, yokluk görmemiş,.tarihi fazla takip etmeyen, varlıkları, yoklukları hep tiktok ve sosyal medya olan bir Z kuşağı yetişti ve yetişiyor. Bunların gittiği yol belli bunu anlamak o kadar zor değil.

Evet, insanlar ekonomi yönünde zor bir dönemde geçmektedir. Herşey ateş pahası olmuşken halk tarafından haklı olarak gelen bir isyan var. İnsanların yaşam biçimlerini göz önüne almak lazım. Ekonominin düzelmesi için yine tek çare Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan' dır diyorum. Ve 14 Mayıs Seçimlerinden tekrar Onu Türkiye'nin başında ve Cumhurbaşkanı olarak göreceğimizi umuyoruz. Onunla birlikte tekrar vatanımız Al Bayrağıyla şahlanacaktır inşallah.

Seçim arefesinde her partinin kendi açısında çalışmaları devam etmektedir. Partiler iki gruba bölündü şimdi. Biri Cumhur ittifakı diğeri Millet İttifakı... Cumhur ittifakı Akparti etrafında birleşenler, Millet İttifakı ise CHP' e etrafında birleşenlerdir. O nedenle düşünecek olursak Akparti'nin yaptıkları ve yapacakları ortada... Millet ittifakı halen neler yapabileceğini tam ortaya koymuş değil. 6 Şubat depremin tüm Türkiye'yi nasıl yaraladığını ve bu çöküntünün altında ancak Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi birisinin liderliğinde çıkabileceği herkes tarafından bilinmektedir. Cumhurbaşkanı her gün bir yerden bir yere koşuşturup durmamakla birlikte Türkiye'ye yeni yapılar kazandırmaktadır. Gerek teknoloji de gerekse ulaşımda gerekse konut yapılarında herkesi kendine hayran bırakmaktadır. İşte Türkiye! İşte dünya lideri!

30 yıla yakındır siyasetin içinde bulunan Türkiye liderliğin üstünde bir dünya lideri olan sayın Recep Tayyip Erdoğan emin adımlarla yoluna devam etmektedir. 2001 yılında kurduğu Akparti' yi 2002 yılında girdiği seçimle zaferle çıkmıştır. Ve o günden bu yana Vatan hizmeti ile bir aşkla bir sevdayla çalıştı Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ömrünü hizmete verdi. Türkiye de yepyeni bir döneme imza attı. 21 yılda tarih yazdırdı yaptıklarıyla.

Diğer parti liderleri olan Millet İttifakı bunu hazmetmeye bilirler. Fakat bir gerçek var ki Türkiye'nin başına geçen donanımlı liderleri bir türlü sahiplenemiyoruz. Nedense milleti için fedarlık yapan, vatanını canı gönülden seven ve vatanına hizmetkâr olan birini nedense değersiz görürüz. Fakat böyle büyük liderlerin yaşarken değeri bilinmezken vefat ettikten sonra nasıl değerli biri olduklarını ve yerinin doldurulamayacağı söylenir ve anılır. Bunların örneğini vermek o kadar zor olmasa gerek. Adnan Menderes, Necmetin Erbakan, Turgut Özal bunlar Türkiye' nın ilerlemesi için çaba gösteren liderlerdi. Bunlardan kimi idam edildi kimisi de zehirlenip öldürüldü. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne kadar bu tabuları yıkmaya çalışsada kendileri hep suikastın ve zehirlenmelerin tuzağında maalesef.

14 Mayıs Seçiminden yeni bir zaferle çıkıp kaldığı yerden hizmetlerinin devamını diliyoruz.

Allah'a emanet olun.