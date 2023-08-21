Haber: Mert Osman Erman

Rapor, savaşla yıpranmış Yemen'i geçerek Suudi Arabistan'a ulaşan birçok kişinin, çoğunluğunu Etiyopyalıların oluşturduğu yüzlerce kişinin vurularak öldürüldüğünü belirtiyor.

Göçmenler, vücutlarına silahla ateş edilerek uzuvlarının koparıldığını ve cesetlerin patikalar üzerinde bırakıldığını BBC'ye anlattı.

Suudi Arabistan, daha önce sistemli öldürme iddialarını reddetmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) raporu, "Yağmur Gibi Üzerimize Ateş Etti" başlığını taşıyor ve göçmenlerin, Suudi polis ve askerleri tarafından Yemen'in engebeli kuzey sınırında ateş altına alındığını ve bazen patlayıcı silahlarla hedef alındığını ifade eden grafik tanıklıkları içeriyor.

BBC tarafından ayrı ayrı aranan göçmenler, Etiyopyalı birçok kadın ve çocuğu içeren büyük grupların sınırı geçmeye çalıştıkları korkutucu gece geçişlerinden bahsetti. Bu insanlar, petrol zengini krallıkta iş aramak için sınırı geçmeye çalışıyorlardı.

21 yaşındaki Mustafa Soufia Mohammed, BBC'ye şunları söyledi: "Ateş etmek devam etti." Kendi içinde bulunduğu 45 kişilik göçmen grubundan bazıları, geçen yıl Temmuz ayında sınırdan kaçak geçmeye çalışırken ateş altında kaldıklarında öldü.

"Vurulduğumu fark etmedim bile," dedi, "ama kalkıp yürümeye çalıştığımda bacağımın bir kısmı benimle değildi." Bu, tehlikelerle dolu üç aylık bir yolculuğun sonunda yaşanan vahşi ve kaotik bir sondu; Yemenli ve Etiyopyalı kaçakçıların elinde tehlike, açlık ve şiddetle geçen bir yolculuktu.

Birkaç saat sonra çekilen bir videoda sol ayağının neredeyse tamamen kopmuş hali görülüyor. Mustafa'nın bacağı diz altından ampute edildi ve şimdi Etiyopya'daki ailesinin yanında koltuk değneği ve uymayan protez bacakla yürüyor.

"Suudi Arabistan'a giderek ailemin yaşamını düzeltmek istedim," iki çocuklu baba, "ama umduğum gerçekleşmedi. Şimdi ailem her şeyi benim için yapıyor."

Kimliğini korumak amacıyla adını Ibsaa olarak adlandırdığımız başka bir Etiyopyalı göçmen, Suudi askeri üniformalı adamların sınırdan ateş açtığını söyledi.

"Bize saldırdılar, bazılarını öldürdüler ve hayatta kalanları hastaneye götürdüler. Öldürülenlerin cesetleri yerlere saçılmış durumdaydı," dedi BBC'ye.

"Uyluklarımın arasından vuruldum ve bacaklarım şimdi felç oldu. Hatta yürüyemiyorum. Öleceğimi düşündüm."

Bazı sağ kalanlar derin travma belirtileri gösteriyor.

Yemen'in başkenti Sanaa'da, ihtiyatlı bir şekilde konuşmakta zorlanan Zahra var. 18 yaşında olduğunu söylüyor, ancak daha genç görünüyor. Kimliğini korumak amacıyla gerçek adını kullanmıyoruz.

Daha önce zaten 2.500 dolar (1.950 sterlin) kadar bir fidye ve rüşvet ödemiş olan yolculuğu, sınırda kurşun yağmuruna tutulmakla sona erdi.

Bir kurşun elinin tüm parmaklarını aldı. Yaralanması hakkında sorulduğunda başını çeviriyor ve cevap veremiyor.

BM Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, yılda 200.000'den fazla insan, Afrika Boynuzu'ndan Yemen'e deniz yoluyla geçmeye ve ardından Suudi Arabistan'a gitmeye tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

İnsan hakları örgütleri, birçok kişinin yol boyunca hapis ve dövülmeler yaşadığını söylüyor.

Deniz geçişi zaten yeterince tehlikeli. Geçen hafta Cibuti kıyılarının açıklarında bir gemi enkazıyla ilgili olarak 24'ten fazla göçmenin kaybolduğu bildirildi.

Yemen'de, ana göçmen rotaları yol boyunca ölen insanların mezarlarıyla dolu.

İki yıl önce, başkent Sanaa'da, çoğu Kuzey Yemen'in çoğunu kontrol eden Husiler tarafından işletilen bir gözaltı merkezine yangın sırasında onlarca göçmen öldü.

Ancak en sonki HRW raporunda anlatılan istismarlar, ölçü ve nitelik olarak farklı.

Raporun baş yazarı Nadia Hardman, "Belgelediğimiz şey esasen kitlesel katliamlardır," dedi. "İnsanlar, adeta öldürme alanları gibi olan yerlerden bahsetti - cesetler tepelerin etrafına saçılmış durumda," dedi.

Bu, Mart 2022'den bu yılın Haziran ayına kadar olan dönemi kapsayan rapor, patlayıcı silahların karıştığı 28 ayrı olayı ve yakın mesafeden yapılan 14 vuruşu detaylandırıyor.

"Farklı sağ kalanlar tarafından bana gönderilen yüzlerce grafik görüntü ve video gördüm. Oldukça korkunç yaralanmaları ve patlama yaralarını tasvir ediyorlar."

Sınır geçişlerinin uzaklığı ve sağ kalanları bulmanın zorluğu, kaç kişinin öldüğünü kesin olarak bilmeyi imkansız kılıyor, diyor yazarlar.

"En az 655, ancak muhtemelen binlerce," dedi Hardman. "Kötü muamelelerin yaygın ve sistemli olduğunu ve insanlık suçu teşkil edebileceklerini faktik olarak kanıtladık," dedi.

Suudi güvenlik güçlerinin kuzey sınırında geniş çaplı öldürme eylemleriyle ilgili haberler ilk olarak geçen Ekim ayında BM uzmanlarının Riyad hükümetine gönderdiği bir mektupta ortaya çıktı.

Uzmanlar, "Suudi güvenlik güçlerinin göçmenlere karşı topçu atışları ve küçük silahlarla, büyük ölçekli, rastgele sınır ötesi öldürme eylemlerini içeren sistematik bir desen görünüşte olduğunu" vurguladılar.

Korkunç iddiaların doğası göz önüne alındığında, mektup büyük ölçüde rapor edilmedi. Suudi inkârları

Suudi hükümeti iddiaları ciddiye aldığını ancak öldürmelerin sistematik veya geniş çaplı olduğu şeklindeki BM'nin tanımlamasını kesin bir dille reddetti.

Hükümet, "Sınırlı bilgi sağlandığına dayanarak," dedi, "Krallık içindeki yetkililer, iddiaları onaylayan veya doğrulayan herhangi bir bilgi veya kanıt keşfedemediler."

Ancak geçen ay küresel bir araştırma ağı olan Karışık Göç Merkezi, kendi sağ kalanlarla yaptığı röportajlara dayanarak sınır boyunca gerçekleşen öldürme iddialarını daha da yayımladı.

Raporu, sınır bölgesinin dört bir yanına dağılmış çürümüş cesetlerin grafik açıklamalarını, yakalanan göçmenlerin Suudi sınır muhafızları tarafından hangi bacağının vurulmasını istediklerini sorduğu, makineli tüfeklerin ve havanların dehşete düşmüş insan gruplarına saldırmak için kullanıldığına dair açıklamaları içeriyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporu, daha öncekilerden daha ayrıntılıdır ve birçok görgü tanığının raporlarına ve birçok öldürme olayının gerçekleştiği bildirilen geçiş noktalarının uydu görüntülerine, ayrıca geçici gömme yerlerine sahiptir. Raporda ayrıca, Yemen'in içine sadece biraz giren Monabbih adlı bir gözaltı merkezi tanımlanır; burada göçmenler silahlı kaçakçılar tarafından sınıra eskort edilmeden önce tutulur.

HRW tarafından röportaj yapılan bir göçmenin ifadesine göre, Monabbih'teki güvenlik Husiler tarafından sağlanıyor ve kaçakçılarla birlikte çalışıyor.

Bir uydu fotoğrafı, tellerle çevrili bir kamp içinde sıkıca bir araya getirilmiş parlak turuncu çadırları gösteriyor.

Rapor, bu yılın Haziran ayına kadar olan olayları kapsamasına rağmen, BBC'nin öldürmelerin devam ettiğine dair kanıtlar bulduğu bilgisini içeriyor.

Kuzeydeki Saada kentinde, BBC tarafından görülen görüntüler, sınırdaki yaralı göçmenlerin Cuma günü kadar geç bir zamanda hastaneye geldiğini gösteriyor. Yakındaki bir mezarlıkta definler yapılıyordu.

BBC, BM raportörlerinin, Karışık Göç Merkezi'nin ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün iddialarıyla ilgili olarak Suudi hükümetine başvurdu, ancak bir yanıt almadı.