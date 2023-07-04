MUĞLA- Milas Belediyesi, çiftçilerin üretimine katkı sağlamak ve üreticiye rahat bir nefes aldırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yüzde 50 hibeli kışlık sebze fidesi desteklemesine başlayan Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 10-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek başvurular için istenen belgeleri açıkladı.

Yapılan bilgilendirmede; 10-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek başvuruların ÇKS belgesi, kimlik fotokopisi ve talep formu ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne şahsen yapılması gerektiği belirtilirken, 0252 512 2826/244-245 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabileceği ifade edildi.

HABER: MERVE ELÇİ