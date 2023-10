Kültür ve Medya Dünyası

Yüzbinlerin Yolculuğu Kitabının Yazarı Uzman Doktor Hüsnü Menteşeoğlu ile Söyleşi

Hüsnü Menteşeoğlu kimdir, eğitim hayatı nerede şekillendi, kısaca anlatabilir misiniz?

1967’de Muğla’nın sakin şehri Köyceğiz’de doğdum. İlk gençliğim Köyceğiz’de göl kıyısındaki evimizde geçti. Eğitim anlamında parlak bir öğrenciydim, ailemin ve öğretmenlerimin beklentisi yüksekti, ben de kendimi beyaz önlüklü bir doktor olmayı istiyordum. Ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım, 1991’de de hedefime ulaşarak mezun oldum. İzmir’de ufkum açıldı, Türkiye’nin önemli şehirlerinden birinde tıp okumak benim için büyük bir deneyim oldu. Kendini bilime adamış insanlarla tanışma ve onlardan ders alma fırsatım oldu. Dünyaya bakış açım Ege’de doğdu ve şekillendi diyebilirim.

Uzmanlık alanı olarak neden psikiyatriyi seçtiniz hocam?

Lise çağlarımda Engin Geçtan’ın, “Psikanaliz ve Sonrası” ve “Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar” adlı kitaplarıyla psikiyatri ilgimi çekti. İlk eğitim zamanımda da herkesi gözlemlemek adetim olmuştu, istemsizce gözlem yapıyordum. Tıp fakültesini kazandığımda da İzmir’in modern ve kozmopoligt yapısında farklı insan tipleriyle tanışma fırsatım oldu, yeni şehre uyum sürecimde kendimi de gözlemliyordum. Tıp Fakültesinin 1. sınıfında okutulan “Davranış Bilimlerine Giriş” dersindeki Charles Brenner’in, “Psikanalizin Temelleri” kitabını okuyunca kendimi görmek istediğim alanı bulmuştum: psikiyatri. Elbette eğitim hayatı dışında kişisel okumalarım da vardı, “insan”ın anatomisi yanı sıra “yaratılış”tan bugüne insan ruhu ilgi alanım haline geldi. 5. Sınıfta intörnlük döneminde çalıştığım servislerde karşılaştıklarım ve psikiyatri stajları da düşüncemin sağlamlaşmasını sağladı.

Meslek hayatınıza geçmeden önce bir psikiyatriste sorulabilecek en önemli sorulardan birini sormak istiyorum. Sizce mutlu olmanın yolları nelerdir?

Mutluluğun genel bir tanımı maalesef yok, ama hayatı en iyi şekilde geçirmek için çeşitli yöntemler var. Birkaç maddeyle yüzyılın sıkıntılarından kaçınma yollarından bahsedeyim.

1- Mutlu olmak için daha çok sevin, daha çok sevilin, daha çok çalışın ve yaratıcı olun.

2. Yaşamınızda sahip olduğunuz şeyler için minnettarlık ve şükran duyarak haz kimyasalı olan dopamininizi artırın ve hayattan daha fazla haz alın.

3. Haftada üç gün, günde 45 dakika tempolu egzersiz ya da yürüyüş yaparak vücudunuzun kendi mutluluk hormonu olan Endorfininizi salgılatın. Bu, her gün bir antidepresan almak kadar etkilidir.

4. İyimser olun ve iyimserliğin gücünü kullanın.

5. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamaktan kaçının.

6. İyilik yapın. Canlı dostlara, muhtaçlara, acizlere imkânlarınız nispetinde yardım edin. Mutlu olmanın en kestirme yolu mutlu etmektir.

7. Sosyal ilişkilerinizi ve sosyal ağınızı geliştirerek daha anlamlı ve dolu dolu bir sosyo-kültürel hayat yaşayın ve daha çok okuyup daha az televizyon seyredin.

8. Sorunlarla başa çıkma yöntemlerini bulun, geliştirin ve uygulayın.

9. Affetmeyi öğrenin. Böylece geçmişin acı verici yüklerini taşımaktan kurtularak hafifleyin. Ve mümkünse hipnoterapi yaptırarak bilinçaltınızı da hafifletip ağırlıklarından kurtulun.

10. Akış etkinliklerini arttırın. İnternetten ya da bireysel eğitim alarak yoga ve meditasyon yapmayı öğrenip çoğu günlerde yapın.

11. Hayatın tadını çıkartmayı öğrenin ve cidden hayatın tadını çıkartın.

12. Ne geçmişe takılmadan ve ne de gelecek için kaygılanmadan sadece şimdi ve buradayız, yani anı, yani Carpe diemi yaşayın. Böylece hayatı ıskalamamış olacaksınız.

13. Hayatınız boyunca bir kozanın içinde olduğunuzu ve ölünce de Cennette muhteşem ve olağanüstü bir kelebek olacağınızı aklınızdan çıkartmayın.

14. Maneviyata da yönelin. Tanrıya içtenlikle dua edin. Mümkünse Kur’an’dan İncil’e, Tevrat’tan Budizm’e, Hinduizm’den Şintoizm’e kadar tüm kutsal kitap ve metinleri okuyun.

15. Hayatın monoton akışı içinde de mutlu olabilme potansiyeline sahip olduğunuzu unutmayın. En basitinden, bir diş fırçalamak bile insanı anda yaşatarak mutlu edebilir. Bu temel ilkeyi hayatınızın tüm anlarına yayın.

16. Kendinize, yakın, orta ve uzun vadeli yaşam hedefleri belirleyin, bu hedeflere kilitlenin. Tüm hayatınızı bu planlı hedefler doğrultusunda organize edin.

17. Bedeninizle ilgilenin ve ona iyi bakın.

18. Şimdi yaşıyor olabileceğiniz sıkıntıların sizi mutluluklarla dolu bir geleceğe ulaştıracak bir köprü vazifesi gördüğünü düşünün.

19. Hiç şüphesiz özel, güzel ve değerli bir insan olduğunuzun ayırdına varın.

20. Daha çok empati yapın.

21. Olayları, insanları aşırı düşünmekten kaçının.

Anladığım kadarıyla hayatınıza anlam ve hedef katın diyorsunuz.

Kesinlikle bunu kastediyorum. Kendiniz ve dünyayla ilişkinizi anlamlandırdığınız her an mutlusunuz. Bu kadar basit bir formül ama vesvese gibi tamamen zihinsel ve boş çıkarımlarla bakış açımızı kirletiyoruz. Saflaşmanın yolu sadeleşmektir.

Peki bize mesleki hayatınızın nasıl şekillendiğini anlatır mısınız, nerelerde görev aldınız, bu süreç sizi nasıl besledi?

İlk görev yerim, Mardin’de zorunlu hizmetti, 1991- 1992 yıllarıydı. Bambaşka bir dünyaya düşmüş gibiydim. Mezopotamya’nın kadim toprakları beni etkilemişti. O ana kadar yaşadığım hayattan çok farklı bir dünyayla karşılaşmıştım. Ege’nin havailiğinden Mardin’in sert toprağı ve sıcağı şekillendirdi beni. 1997’de İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtisasımı bitirip Psikiyatri Uzmanı oldum. Osmanlı’nın başkenti de ayrı bir dünyaydı. O tarihlerde bile koşturmaca havası hakimdi, şu andaki hali tahmin bile edemiyorum. 1998-1999 yıllarında bu kez Diyarbakır Asker Hastanesinde Yedek Subay Tabip Teğmenlik görevimi yerine getirdim. Kara taşlı şehir ve askerlik bambaşka bir deneyimdi. Tıp alanında olmak özellikle psikiyatri insan ruhunun farklı yansımalarını izlememe sebep oldu. 1999-2014 yılları arasında Denizli Devlet Hastanesinde Psikiyatri ve AMATEM Klinikleri Şefi olarak çalıştım. Artık evim olacak şehri seçmiştim. Şehrin canlılığı giderek büyüyen bir yapı olması, tarihten bugüne uzanan bir dokusu olması kendimi uyumlamamı sağladı. 2014-2016 yılları arasında Özel Nörobilim Nöropsikiyatri Tıp Merkezi ekibinde yer aldım. Ve 2017 yılından itibaren Denizli Doktorlar Caddesi, Bayramyeri bölgesindeki özel ofisimde psikiyatrist hekim olarak çalışmalarıma devam ediyorum.

Danışanlarınıza hangi alanda yardımcı oluyorsunuz?

Kendimi sürekli geliştirme yolculuğunda olduğum için birçok konuda hastalarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Tıp eğitimi yanı sıra birçok çalışmaya katıldım, durmaksızın okuduğum kitaplarla, takip ettiğim dergiler ve akademik çalışmalarla modern çağın yeni rahatsızlıklarını takip etmeye devam ediyorum. Çağın hastalıklardan “depresyon”, “panik atak” birinci sırada elbette. Sadece çocukların değil yetişkinlerin de başına bela olan, özellikle eğitim ve iş hayatını negatif etkileyen “dikkat eksikliği”, “hiper aktivite bozukluğu”, “sınav kaygısı”. Günümüz dünyasında çift olmanın zorluğunu biliyoruz, kaosla beslenen dünyada, maalesef tatminsizlik duygularıyla yaşayan aileler için “aile ve çift terapileri” yapıyorum, yanı sıra “evlilik öncesi danışmanlık” da yapıyorum. Yine modern çağda ayyuka çıkan, “öfke kontrol bozukluğu”, “sosyal fobi/sosyal anksiyete”, “uyku bozuklukları”nda yardımcı oluyorum. Özel olarak ele alınması gereken hastalıklarda danışanlarıma yardımcı oluyorum, mesela “obsesif kompulsif bozukluk”, “saplantı-zorlantı bozukluğu”, “bipolar”, “affektif bozukluk/manik depresif-iki uçlu duygulanım bozukluğu”, “borderline” ve “anksiyete bozuklukları-kaygı bozuklukları”, “şizofreni”, “paranoid bozukluk-şüphe hastalığı”, “distimi-kronik depresyon”, “otizm tanı ve tedavisi”, “kleptomani” “geriatrik depresyon”, “disosiyatif bozukluklar”. Yine yüzyılın müptela olduğu bağımlılıklarla ilgili de yardımcı olmaya çalışıyorum: sigara ve alkol bağımlılığı, kumar… Yanı sıra “opiyat”, “metamfetamin”, “kannabis”, “pregabalin bağımlılığı” tedavileri yapıyorum. Genelde toplumu, özelde bireyi derinden etkileyen farklı alanlarla da ilgileniyorum. Çift terapisiyle ilişik olarak ama özel olarak uyguladığım tedaviler de var: “Aldatılan kadın ve erkeğin terapi ve tedavisi”.

Yine toplumda önemli bir karşılığı olan, “travma sonrası stres bozukluğu (deprem, sel, tecavüz, savaş vs)”, “stresle başa çıkma”, “yas terapisi”, “hastalık hastalığı”, “tükenme sendromu”, “kronik yorgunluk sendromu”, “Alzheimer”, “demans”, “yaşlılık psikoterapisi” rahatsızlarında yardımcı oluyorum. Ruhsal dünyanın yansıması olan ağrı odaklı rahatsızlıklara da yardımcı oluyorum: migren ve baş ağrıları, gerilim tipi baş ağrısına gevşetme ve rahatlatma seansları yapıyorum, solunum düzenleme egzersizleri veriyorum. Terapi ve hipnoz yöntemiyle mutluluk telkiniyle bireylerin hayatında farkındalık sağlıyorum. Geleceğimizin ışığı çocuk ve ergenlerin doğru yön almaları için yardımcı olmak benim için çok önemli bu sebeple, “çocuk ve ergen psikiyatrisi”, “sınavlara etkili şekilde hazırlanma” ve “sınav stresini yenme”.

Son dönemin gerekliliği haline gelen online çalışmaların neresinde varsınız, online terapiler yapıyor musunuz?

Ülke ve dünya çapında, reçeteli, reçetesiz, WhatSapp üzerinden görüntülü görüşme ile tedavi ve terapi yapıyorum. Kendi uzmanlık alanlarım dışında da ekibimle birlikte danışanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm hizmetlerimizde Psikoloğum Niğda Durmaz ve asistanım Kadriye Bulut bana yardımcı oluyor. Psikolog Niğda Durmaz çok donanımlı. “Bilişsel terapi”, “çift terapisi” ve “destekleyici terapi”de bana eşlik ediyor. Asistanım Kadriye Bulut da kliniği çok iyi idare ediyor. Yakında grup terapilerine de başlayacağız. Çok ayrıntılı ve ideal psikiyatrik muayene, gerekli vakalarda nörolojik ve fiziksel hastalık sorgulama ve muayene, hastanın kullandığı tüm psikiyatrik ve psikiyatri dışı ilaçların sorgulanmasını yapıyoruz.

Peki hipnoz yöntemini hangi rahatsızlıklarda uyguluyorsunuz?

Hipnoz birçok alanda etkili bir yöntem. Hastalarımızın gönül rahatlığıyla seçebileceği ve hızlıca yol alabileceği bu alanda da faydalı olmaya çalışıyoruz. “Kilo alma” ve “kilo verme” işlemi için hipnoz oldukça etkili bir yöntem. “Sınavlara hazırlık ve sınav stresi -ki şu anda çocukların ve gençlerin önünde uzanan uzun bir sınav maratonu var, LGS, ÖYS, TUS, KPSS gibi- için hipnoz yapıyorum. Tikler, kekeleme, sosyal fobi, genel gevşetme ve rahatlatma, çekingenlik, utangaçlık, porno izlemeyi önleyiş, internet bağımlılığı, kaygı bozuklukları, subliminal (bilinçaltına) telkin ve temizliğinde de net sonuçlar alıyoruz. TSSB (travma sonrası stres bozukluğu)ndan hipnoz oldukça etkili. Yanı sıra “konversiyon hipnozu”, “anksiyete hipnozu”, “zayıf egoyu güçlendiriş hipnozu”, “özgüven kazandırış hipnozu”, “kronik, yaygın ve aşırı ağrıyı önleyiş hipnozu”, “affediş hipnozu”, “öz şefkat hipnozu”, “belirsizlikler karşısında rahat oluş hipnozu”, “regresyon”, “Mindfulnes (=bilinçli farkındalık)”, “öfke kontrol hipnozu”. Yanı sıra bağımlılıklar için oldukça etkili olan hipnoz alanlarımız var. “sigara, madde, alkol, kumar hipnozu”. Tüm hipnozlarımız yüz yüze olduğu gibi on-line da yapılabiliyor.

Peki bunca geniş alana sahipken bu süreçten ruhsal olarak etkilenmiyor musunuz?

Elbette insanız, fakat uzun meslek hayatımı göz önüne alırsak profesyonelim. Ben kendimi başka yönlerle besleyerek topraklanıyorum diyelim. Doğayı ve hayvanları çok seviyorum. Yaşayan üç kedim var, yaşayan diyorum çünkü daha önce benimle yolları kesişip ailem olan Boncuk, Zeytin ve Peynir’i anmadan geçemeyeceğim. Orman yürüyüşleri yapmayı çok seviyorum. Sabahın erken saatlerinde kalkıp önce egzersiz yapıp ardından listemdeki kitapları okuyorum. Tabii ki birikimlerimi aktarmak için kitaplar yazıyorum. Kendi özel hayatım, eşim ve kızım sayesinde düzenli ve istikrarlı olduğu için akademik çalışmalarla kendimi beslediğimden etkiyi minimuma indirmiş oluyorum.

Bize kitap çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz hocam.

Yayınlanmış bir eserim var: Yüzbinlerin Yolculuğu. Güncel psikiyatri notlarımı kaleme aldığım bir eser, baskısı tükendi. Şu anda “Ruhların Şarkısı” isimli bir roman yazıyorum, insan yaratılış sürecine vurgu yaptığım, ölümden sonraki yaşama görüşler sunduğum bir kurguyla kaleme alıyorum. Benim için heyecanlı bir yolculuk. Profesyonel ilerlemeyi düşündüğüm bu süreçte Türkiye çapında tanınmış bir yaratıcı yazar koçuyla beraber yol alıyoruz, kendisi de yazar olan editör, Ece Özbaş’ın yönlendirmeleriyle eserim doğru bir yolculuğa çıktı. Roman yanı sıra “Ölüm Geride Kalana Aittir” ismini verdiğim yas terapisini işlediğim bir eser hazırlığındayım. Yazarlık yolculuğumdaki planım roman ve danışman kitabı türlerini işlemek. Borderline ve mutlulukla ilgili çalışmalarım ve sürprizli romanlarım olacak.

Son olarak okurlarımız size nasıl ulaşabilirler?

Mua.tel 0.212. 258 262 33 36 Mail: [email protected] “denizlipsikiyatri.com.” “Tele Psikiyatri Denizli Deha tv.” Facebook: HÜSNÜ MENTEŞEOĞLU Instagram: HÜSNÜ MENTEŞEOĞLU

Fatma Bircan’dan İmgeler

Sanat, insanların duygularını, düşüncelerini, ve hayal güçlerini ifade etmenin evrensel bir yoludur. Her sanatçı, farklı bir perspektif ve anlatım tarzıyla bu evrensel dile katkıda bulunur. Göztepe İstasyonu'nda, 21 Ekim'den 28 Ekim'e kadar gerçekleşecek olan "İmgeler" başlıklı sergiyle, soyut sanatın büyüleyici dünyasına adım atmak için bir fırsat sunuluyor. İstanbul'un kalbinde yaşamını sürdüren ve çarpıcı eserleriyle sanat dünyasında adını duyuran Fatma Bircan bu sanatsal zenginliğe özel bir bakış açısı ve izleyicilere eserlerinde temel geometrik elemanları renklerle soyutlayarak birleştirerek kavramsal bir deneyim sunuyor. Onun sanatında geometri, soyutlama ve anlam dolu isimler aracılığıyla sanat tarihine göndermeler, İstanbul'da sergilenecek olan bu özel koleksiyonunu gerçek bir sanat ziyafetine dönüştürüyor. Soyut sanatın büyüsü, izleyiciyi imgelerin, renklerin, ve geometrik şekillerin dünyasına çekme yeteneğiyle ortaya çıkar. Fatma Bircan'ın eserleri, bu büyülü dünyanın kapılarını açarak, izleyicilere derin bir deneyim sunar. Serginin ana teması, imgelerin renkler, geometrik şekiller aracılığıyla hissedilmesi ve üzerine düşünülmesi üzerinedir. Bircan, bu konuyu ele alırken soyut sanatın köklerine dönüş yapar. Geometrik şekiller ve renkler, soyut sanatın temel taşlarıdır ve Bircan, bu temel taşları ustalıkla kullanarak imgelerin gücünü ortaya çıkarır. Bircan'ın eserlerine yakından baktığınızda, birçok ilginç imge ve sembolle karşılaşırsınız. Geometrik şekiller, izleyicinin dikkatini çeker ve her bir şekil, farklı bir duygu veya düşünceyi temsil edebilir. Kareler, düzen ve dengeyi simgelerken, daireler sürekliği ve sonsuzluğu ifade eder. Üçgenler ise dönüşümü ve hareketi sembolize eder. Renkler, Bircan'ın eserlerindeki imgelerin ruhunu belirler. Her bir renk, duygusal bir yük taşır ve izleyicinin imgelere farklı bir bakış açısıyla yaklaşmasını sağlar. Sıcak renkler, tutku ve enerjiyi temsil ederken, soğuk renkler dinginlik ve huzuru ifade eder. Bircan, bu renklerin gücünü kullanarak izleyicinin farklı imgeleri hissetmesini sağlar. Örneğin, sarı renk canlılık ve enerjiyi sembolize ederken, mavi renk huzur ve dinginliği yansıtır. Önceki sergilerinden farklı olarak sanatçı “Love Series” başlığındaki dizisinde epoksi uygulamalarla herkesin gündeminde olan bir imgeyi üç boyutlu biçimde izleyicilerin dikkatine sunmaktadır. İki boyutlu ve bazen de iki boyutun sınırlarını zorlayan neredeyse isyan ederek kabaran eserlerinden farklıca üç boyutlu eserlerin herkesin bildiği ve gün içerisinde tercih ettiği imgeye denk gelen bir dizide kullanışıyla sanatçı, kendi imge dünyasını da sınırlarını kaldıracak biçimde ele almaya zorlamaktadır. Sergide dikkat çeken bir diğer özellik ise, imgelerin bir arada oluşturduğu akıcı birlikteliklerdir. Bircan'ın eserleri, imgelerin ve renklerin birbiriyle etkileşimini inceler. İzleyici, imgelerin birbiriyle nasıl ilişkilendiğini gözlemleyerek, farklı imgelerin bir araya gelerek yeni anlamlar oluşturduğunu keşfeder. Bu akıcı birliktelikler, izleyicinin düşünsel ve duygusal deneyimini zenginleştirir. Sonuç olarak, Fatma Bircan'ın "İmgeler" sergisi, soyut sanatın büyüleyici dünyasına bir pencere açar. Geometrik şekillerin, renklerin ve imgelerin bir araya geldiği bu eserler, izleyiciyi metinle ifade edilemeyen duyguların izini sürmeye davet eder. İzleyiciler, bu sergiyi ziyaret ederek, imgelerin gizemli dünyasına adım atacaklar ve soyut sanatın büyüsünü keşfedecekler. Bu sergi, İstanbul sanat sahnesinde unutulmaz bir deneyim sunacak ve sanatseverleri imgelerin büyülü dünyasına çekecek. 21 Ekim'den 28 Ekim'e kadar sürecek olan sergiyi kaçırmamak için sabırsızlanıyoruz. Bu sergi, soyut sanatın evrensel gücünü kutlamak için bir fırsat ve izleyicilere imgelerin gizemli dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor.

Sanatçı Fatma Bircan

İstanbul'da doğan Fatma Bircan’ın sanata olan ilgisi çocukluğuna dayanıyor. Çocukken resme olan merakı, onun sanat dünyasına olan tutkusunun temelini atmıştı.Sanat eğitimine yönelik büyük bir istekle Yeditepe Üniversitesi'nde güzel sanatlar, resim ve moda tekstil tasarımı alanlarında eğitim aldı. Bu eğitimler, onun sanatsal bakış açısını genişletmesine ve farklı disiplinlerde ustalaşmasına yardımcı oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'da kendi atölyesinde çalışmalarına devam etti. Bu özel atölye, yaratıcılığının ve resimlerinin doğduğu yer oldu. Sanatçıya en çok gezegenler ve evrenin sonsuzluğu ilham verdiği için tablolarını yuvarlak formda tercih eder ve aynı zamanda İstanbul'un karmaşık ve zengin kültürel dokusu, onun eserlerinde sürekli bir ilham kaynağıdır. Sanat yolculuğunda, moda alanında da deneyim kazandı. Moda dergilerinde styling ve moda editörlüğü yaparak estetik anlayışını daha da geliştirdi. Moda dünyasındaki bu deneyim, onun resimlerine özgün bir estetik getirmesine yardımcı oldu. Ancak Bircan'ın kalbi, her zaman resme yöneldi. Ressam olarak, temelde soyutlama akımını benimsemekte ve temel geometrik şekilleri renklerle birleştirerek izleyenlerine farklı bir imge dünyası sunmaktadır. Onun eserlerinde görsel zenginlik ve duygu yoğunluğu bir araya gelir, bu da izleyicilerin eserlerine derinlemesine dalmalarına olanak tanır. Bircan'ın sanatındaki ana mesaj, "Hayal gücünün sınırsızlığı"tır. Eserlerinde bu değerli mesajı, soyut imgeler ve geometrik şekillerle yansıtarak izleyenlerin düşünmelerine ve bu evrensel temanın gücünü anlamalarına yardımcı olur. Her bir eser, hayal gücünün farklı yönlerini ve anlamlarını ifade eder. Eserleri, temel geometrik elemanları renklerle soyutlayarak bir arada yorumlar. Kullandığı form ve çizgiler, izleyicinin algılarını harekete geçirir ve akıcı birlikteliklerin önemini vurgular. Bu eserler, kanvas üzerine yağlı boya, epoksi çalışmaları ve epoksi ile akrilik kombinasyonlarını içerir. Farklı tekniklerin kullanımı, eserlerinin derinlik ve dokusunu zenginleştirir. Fatma Bircan, sanatın büyülü dünyasında kendine özgü bir iz bırakıyor. Bircan, sanatının evrensel gücü ile izleyenleri büyülemeye ve düşündürmeye devam edecektir.