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Zonguldak’taki 'Müsilaj' operasyonunda 8 tutuklama

ZONGULDAK’ta, polis ekiplerinin 'Müsilaj' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i, tutuklandı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:23
Zonguldak’taki 'Müsilaj' operasyonunda 8 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü, Çaycuma ve Kilimli ilçelerinde 26 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Operasyonda yüksek meblağlı kumar organizasyonlarını tekelinde bulunduran, bu kapsamda silahlı eylemler yapan organize suç örgütüyle ilgisi belirlenen 12 şüpheli yakalandı. İstanbul’da olduğu belirlenen 1 şüpheli de yakalanarak, Zonguldak’a getirildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 tüfek ve 300 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Y.B. savcılıkta, U.K., S.B., S.K. ve O.B. ise hakimlikçe adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. S.B., E.B., İ.D., S.K., O.T., O.K., Ş.Ç. ve R.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakMüsilaj OperasyonuçaycumaKilimliOperasyon
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