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Zonguldak’ta hiç yağmur yağmasa barajda 6 ay yetecek su var

TÜRKİYE'nin birçok kentinde kuraklık nedeniyle baraj ve göletlerde su seviyesinin düşerken, Zonguldak'ın su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Ulutan barajında su seviyesinin yüzde 42 doluluk oranına sahip olduğu açıklandı. Zonguldak Belediyeler Birliği Başkanı Ömer Selim Alan, 25 milyon metreküp kapasiteli barajın hiç yağmur yağmasa ortalama 6 aylık su ihtiyacını karşılayacak durumda olduğunu söyledi. 

18 Aralık 2020 Cuma 09:09
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Zonguldak’ta hiç yağmur yağmasa barajda 6 ay yetecek su var

Kente 7 kilometre uzaklıktaki 25 milyon metreküp kapasiteli Ulutan Barajı, Zonguldak Merkez ile Muslu, Çatalağzı, Gelik, Kilimli ve Kozlu beldelerinde yaşayan yaklaşık 200 bin nüfusun su ihtiyacını karşılıyor. Geçmişte yaşanan kuraklıklardan zaman zaman etkilenen baraj, bu yıl yaşanan kuraklıktan ise şu an itibariyle etkilenmedi. Geçen yıl aralık ayında 13 milyon metreküp su bulunan barajda bu yıl aralık ayı itibariyle 11 milyon metreküp su bulunuyor. Geçen yıla göre oran bakımından azalma yaşansa da barajdaki doluluk oranı yüzde 42'lerde bulunması sevindiriyor. Kış mevsimiyle birlikte artan yağış oranlarıyla barajdaki su seviyesinin daha da artması planlanıyor. 

'HİÇ YAĞMUR YAĞMASA 6 AYLIK SUYUMUZ VAR' 

Zonguldak Belediye Başkanı ve aynı zamanda barajın bağlı bulunduğu Zonguldak Belediyeler Birliği Başkanı Ömer Selim Alan, "Son zamanlarda sıkça gündeme gelen, özellikle İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ile ilgili ve Türkiye ile dünyada kuraklık konuları üzerine bizde barajımızdaki su seviyesini her gün kontrol ediyoruz. Barajımızın 25 milyon metreküp potansiyeli var. Şu an itibariyle bizim 11 milyon metreküp dolayında suyumuz var. Hiç yağış olmasa Zonguldak'ın suyunu karşılayacak su miktarı nedir diye sorulsa, 6 aylık suyumuzu karşılayacak bir suyumuz mevcut diyebiliriz. Yüzde 42 oranında doluluk oranımız var barajımızda. Bir risk haritasına bakarsak Zonguldak çok riskli bir bölgede değil ama biz anlık yine de kontrollerimizi yapıyoruz. İnşallah bu süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadan Zonguldak'ımız bu süreci atlatacak. İnşallah yağmurlarla birlikte su seviyesi de artacaktır" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakBarajSu
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