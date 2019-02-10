Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102452
ALTIN
221.851
DOLAR
5.2423
STERLİN
6.7801
EURO
5.9424
Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 1-1
Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 1-1
Medipol Başakşehir - BB Erzurumspor: 1-1
Medipol Başakşehir - BB Erzurumspor:...
Çöken binada can kaybı 18'e yükseldi
Son Dakika
Çöken binada can kaybı 18'e...
“Mutluluğun Resmi” ACC Galeri’de...
‘Mutluluğun Resmi’ ACC Galeri’de
Hafif ticari aracın çarptığı liseli Fatma öldü, arkadaşı yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı liseli...

Zonguldak'ta maden ocağında göçük; madenci 3 saatte kurtarıldı

Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında göçük meydana geldi. Kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan işçi Yusuf Yalçın, göçükten 3 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük; madenci 3 saatte kurtarıldı

Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında göçük meydana geldi. Kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan işçi Yusuf Yalçın, göçükten 3 saat sonra yaralı kurtarıldı.

10 Şubat 2019 Pazar 14:07
0 Okunma
Zonguldak'ta maden ocağında göçük; madenci 3 saatte kurtarıldı

ZONGULDAK, (DHA)

Göçük, saat 10.00 sıralarında, Kilimli ilçesindeki TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana geldi. Kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada işçi olarak çalışan Yusuf Yalçın, yerin 540 metre altında oluşan göçükte mahsur kaldı. Beline kadar kömür yığınının altında kalan Yalçın için mesai arkadaşları ve TTK tahlisiye ekibi kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Yalçın, ocaktan çıkarıldı. Maden ocağı önünde sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Yalçın, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yusuf Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, göçükten kuyu genişletme çalışması yapan firmada çalışan işçinin etkilendiğini belirterek, "İşçimizin durumu iyi. Beline kadar göçükte kalmış. Biz de incelemelerimizi yapıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakMadenGöçükMadenciönce VatanYusuf YalçınÇinliTaşeronTTK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Çöp suları Sapanca Gölü'ne akıyor
Çöp suları Sapanca Gölü'ne akıyor
Hafif ticari aracın çarptığı liseli Fatma öldü, arkadaşı yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı liseli Fatma öldü, arkadaşı yaralandı
İran'a geçecek TIR'lara kota engeli
İran'a geçecek TIR'lara kota engeli
1 aydır aranıyordu, parçalanmış cesedi bulundu
1 aydır aranıyordu, parçalanmış cesedi bulundu
Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan, Doğu Ekspresi incelemesi
Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan, Doğu Ekspresi incelemesi
Bucak'taki salgının nedeni 'norovirus'
Bucak'taki salgının nedeni 'norovirus'
FETÖ hükümlüsü eski komiser, kovalamaca sonucu yakalandı
FETÖ hükümlüsü eski komiser, kovalamaca sonucu yakalandı
2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ