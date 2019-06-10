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Zonguldak'ta festivale 'harekat' iptali

Zonguldak’ta, Aleyna Tilki ve Ferhat Göçer’in sahne alacağı 26 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasındaki festival, Pençe Harekatı nedeniyle iptal edildi.

Zonguldak'ta festivale 'harekat' iptali

Zonguldak’ta, Aleyna Tilki ve Ferhat Göçer’in sahne alacağı 26 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasındaki festival, Pençe Harekatı nedeniyle iptal edildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:50
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Zonguldak'ta festivale 'harekat' iptali

ZONGULDAK - Zonguldak Belediyesi, 26 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali düzenleme kararı aldı. Belediye başkanı Ömer Selim Alan, geçen hafta yaptığı açıklamada, festivalde Aleyna Tilki ve Ferhat Göçer’in sahne alacağını söyledi. Zonguldak Belediyesi bugün yaptığı yazılı açıklamayla, Pençe Harekatı'nın toplumda oluşturduğu hassasiyet nedeniyle festivalin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

"27 Mayıs’ta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan ve büyük bir başarı ile devam eden, ancak maalesef şehit haberlerini de aldığımız Pençe Harekatı’nın toplumumuzun geniş bir kesiminde hassasiyeti artırdığını gözlemlemekteyiz. Komitemizce, sürece ve ülke gündemine geniş bir açıdan bakmaya çalışılarak, sınırlarımızda devam eden operasyonlar, siyasi iklim ve toplum hassasiyeti doğrultusunda, meclis üyesi arkadaşlarım ve festival komitemizin ortak kararı ile şu an için festival programımızı iptal etmenin daha doğru bir davranış olacağı tarafımızca değerlendirilmiştir."

KONSERE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Ayrıca festivalde Aleyna Tilki’nin sahne alacağının duyurulmasının ardından özellikle sosyal medyadan birçok insan konserin iptal edilmesini istedi. Konseri istemeyen bazı kişiler, sosyal medyadan başkan Ömer Selim Alan’ı etiketleyerek konserin iptal edilmesi için çağrı yaptı.

Anahtar Kelimeler:
FestivalHarekatIptalZonguldak
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