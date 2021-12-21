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Zonguldak'ta balıkçılar, sezonu erken kapattı

21 Aralık 2021 Salı 12:12
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Zonguldak'ta balıkçılar, sezonu erken kapattı

ZONGULDAK'ta balıkçılar, denizlerde olumsuz hava şartları ve bilinçsiz avlanma nedeniyle yaşadıkları sıkıntıya mazottaki fiyat artışı da eklenince teknelerini limana demirledi. Bazı balıkçılar da kayıklarını karaya çıkararak, sezonu erken kapattı. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "Son 10 yılın en kötü balıkçılık sezonunu geçirmekteyiz. 15 Nisan'da bitecek olan sezonu maalesef aralık ayında endüstriyel ve kıyı balıkçıları olarak neredeyse kapattık" dedi. 

Av sezonunun 1 Eylül'de başlamasıyla palamut ve hamsi avına yoğunlaşan balıkçılar, artan maliyetler ve düzensiz avlanma nedeniyle teknelerini karaya çekti. Endüstriyel balıkçılık yapılan büyük gırgır tekneleri de limana demirlenerek tayfalarına izin verildi. Mazottaki fiyat artışının da etkilediği balıkçılar, avlanmayınca tezgahlar da boş kaldı. Az sayıda bulunan hamsinin kilogram fiyatı, 50 TL'ye kadar yükseldi.  

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, denizlerdeki balık azlığı ve mazot fiyatlarındaki artışın etkisiyle teknelerle balık aramakta zorlanıldığını söyledi. Bu nedenle kıyı balıkçılarının teknelerini karaya çıkardığını anlatan Kayhan, "Limanımızda ayrıca iki endüstriyel balıkçımız kontak kapattı. Denizde balık aramak da külfet oluyor. Artık bir dahaki sezona bıraktık umudumuzu. İstediğimiz ÖTV’siz mazotun istenilen ölçüde balıkçıya verilmesidir. Maalesef ÖTV’siz mazot da normal mazota yaklaştı" diye konuştu. 

Marmara ve Ege Denizi'nde avlanan balıkların tezgahlarda yer aldığını ancak pahalılığın gün geçtikçe arttığını kaydeden Kayhan, "Marmara ve Ege’de avlanan balıklar tezgahlarda var ama onlar da zor bulunuyor. Kıyı balıkçılığının olmadığı yerde halkın balık yemesi de zordur. Endüstriyel balıkçılar da fiyatları belirler. Şu anda denizlerde fırtına nedeniyle denize açılmak isteyenler de açılamıyor. Havalar düzelince mezgitin olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca bir umut kalkan avı başlayacak. O da halka yansıyacak balık değil. Çok pahalı bir balık" dedi. 
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakBalıkçılar Sezonu Kapattı
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