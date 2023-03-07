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Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Armutçuk işletmesinde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi için anma etkinliği gerçekleştirildi.

07 Mart 2023 Salı 10:15
Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Armutçuk Müessesesi'nde düzenlenen etkinlikte, faciada yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Programda konuşan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, madenciliğin dünyanın en riskli mesleklerinin başında geldiğini belirterek, bölge halkının 175 yıldır yerin yüzlerce metre altında kömür ürettiğini söyledi.
Yaklaşık 5 bin maden şehidini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını anlatan Mutlu, maden şehitlerinin yakınlarının kamuda istihdam edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Mutlu, son dönemde dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerin, yerli ve milli üretim politikalarının oluşturulmasının önemini ortaya çıkardığına değinerek, "Avrupa ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş ülkeler dahi kendi yer altı ve yer üstü kaynaklarını değerlendirmek için politika değişikliklerine gitmek zorunda kaldı. Türkiye'nin kömüre ihtiyacı var. Kömür burada var ama yeterince üretemiyoruz." diye konuştu.
"Ülkemizin bize ihtiyacı olduğu her yerde her an göreve hazırız"
Mutlu, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremin ülkeyi derinden sarstığını, depremin hemen ardından madencilerin bölgeye yardıma koştuğunu anımsatarak, şunları kaydetti:
"Gönüllü 3 bin 800 maden ve 51 maden teknik arama işçisi arkadaşımızla arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Bu büyük felakette enkaz altından duyduğumuz her nefese yetişmeye çalıştık. 'Girilemez' denilen en riskli enkaza büyük bir cesaret ve tecrübeyle girerek 350 insanımızı o enkazın altından sağ çıkararak sadece o insanlara değil, ülkemize de bu acı günlerde umut olduk. Maden işçisinin yer altında olduğu gibi yer üstünde de ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Biz madenciler, ülkemizin bize ihtiyacı olduğu her yerde her an göreve hazırız. Deprem bölgesinden dönerek ocaklarımıza girdik ve fedakarlıklarla üretmeye devam ediyoruz."
Kur'an-ı Kerim okunan anma etkinliğine, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Karadeniz Ereğli Jandarma Komutanı Ali Akca, Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, GMİS yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, madencilerin yakınları ve maden işçileri katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakMadenMadenci1983Grizu Patlaması
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