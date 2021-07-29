ZİRAAT FAKÜLTESİNDE HASAT ZAMANI

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi, 800 dekarlık alana ektiği buğdayları hasat etmeye başladı. Fakülte yönetimi 350 tona yakın ürün elde etmeyi hedefliyor.

BUÜ Ziraat Fakültesi, buğday tarlalarındaki hasat çalışmalarına start verdi. Sonbaharda ekimi gerçekleştirilen buğday başaklarının istenilen olgunluğa ulaşmasının ardından biçerdöver ile yaklaşık 800 dekarlık alanda hasat işlemi başlatıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Fakülte Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ve akademisyenler de ilk gün personele hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ÜNİVERSİTE KAZANACAK. Hasat çalışmalarının ilk gününde personeli yalnız bırakmayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Üniversite yönetimi olarak gelen tüm talepleri karşılamaya gayret ettiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; Fakültelerimizden, meslek yüksekokullarımızdan, enstitülerimizden ve diğer tüm birimlerimizden gelen talepleri dikkatlice inceliyor, elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin eksiksiz yürütülmesinin yanı sıra diğer alanlarda da ön plana çıkabilmesinin gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda üretim çalışmaları da bizler için büyük bir önem arz ediyor. Bugün Ziraat Fakültemizin buğday hasadı çalışmalarının ilk gününde çalışanlarımızla hep birlikte olmak istedik. İnşallah güzel bir dönem geçirilecek ve Üniversitemiz buradan ciddi bir kazanç sağlayacak. Elde ettiğimiz kazancı yine Üniversitemiz için değerlendireceğiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

AKILLI TARIM İLE EN YÜKSEK GELİR HEDEFİ..

Ziyarette çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut, ürün ekim aşamasının tamamlanmasının ardından fakülte olarak ilk kez ilaçlama safhasında drone kullandıklarını söyledi. Drone ile ilaçlamanın zaman, su ve ilaçtan tasarruf etmelerine vesile olduğunu aktaran Prof. Dr. İlhan Turgut, hasat çalışmalarının da en yüksek verim ile tamamlanması için her türlü önlemi aldıklarını vurguladı. Turgut, bu yıl için yaklaşık 300-350 ton arasında bir ürün elde etmeyi planladıklarını söyledi.