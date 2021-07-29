Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1381.92
ALTIN
498.43
DOLAR
8.5161
STERLİN
11.9020
EURO
10.1281
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut...
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim...
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarına öğrenci alacak
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarına...
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen istihdam edecek
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen...
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
İş fırsatları için hemen tıkla!

ZİRAAT FAKÜLTESİNDE HASAT ZAMANI

29 Temmuz 2021 Perşembe 11:03
7 Okunma
ZİRAAT FAKÜLTESİNDE HASAT ZAMANI

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi, 800 dekarlık alana ektiği buğdayları hasat etmeye başladı. Fakülte yönetimi 350 tona yakın ürün elde etmeyi hedefliyor.

BUÜ Ziraat Fakültesi, buğday tarlalarındaki hasat çalışmalarına start verdi. Sonbaharda ekimi gerçekleştirilen buğday başaklarının istenilen olgunluğa ulaşmasının ardından biçerdöver ile yaklaşık 800 dekarlık alanda hasat işlemi başlatıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Fakülte Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ve akademisyenler de ilk gün personele hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ÜNİVERSİTE KAZANACAK. Hasat çalışmalarının ilk gününde personeli yalnız bırakmayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Üniversite yönetimi olarak gelen tüm talepleri karşılamaya gayret ettiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; Fakültelerimizden, meslek yüksekokullarımızdan, enstitülerimizden ve diğer tüm birimlerimizden gelen talepleri dikkatlice inceliyor, elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin eksiksiz yürütülmesinin yanı sıra diğer alanlarda da ön plana çıkabilmesinin gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda üretim çalışmaları da bizler için büyük bir önem arz ediyor. Bugün Ziraat Fakültemizin buğday hasadı çalışmalarının ilk gününde çalışanlarımızla hep birlikte olmak istedik. İnşallah güzel bir dönem geçirilecek ve Üniversitemiz buradan ciddi bir kazanç sağlayacak. Elde ettiğimiz kazancı yine Üniversitemiz için değerlendireceğiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

AKILLI TARIM İLE EN YÜKSEK GELİR HEDEFİ..

Ziyarette çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut, ürün ekim aşamasının tamamlanmasının ardından fakülte olarak ilk kez ilaçlama safhasında drone kullandıklarını söyledi. Drone ile ilaçlamanın zaman, su ve ilaçtan tasarruf etmelerine vesile olduğunu aktaran Prof. Dr. İlhan Turgut, hasat çalışmalarının da en yüksek verim ile tamamlanması için her türlü önlemi aldıklarını vurguladı. Turgut, bu yıl için yaklaşık 300-350 ton arasında bir ürün elde etmeyi planladıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
ZİRAAT FAKÜLTESİNDE HASAT ZAMANI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vakaların en çok arttığı Siirt'te tedbirler sıkı uygulanacak
Vakaların en çok arttığı Siirt'te tedbirler sıkı uygulanacak
Türkiye’nin konuştuğu Bursa Filmi
Türkiye’nin konuştuğu Bursa Filmi
BAŞKAN GÜRKAN COVİD-19 AŞISINDA GENÇLERE DESTEK VERDİ..
BAŞKAN GÜRKAN COVİD-19 AŞISINDA GENÇLERE DESTEK VERDİ..
Bakan Pakdemirli: Orman yangınında bir kaybımız var
Bakan Pakdemirli: Orman yangınında bir kaybımız var
Osmaniye'de havadan müdahale yeniden başladı
Osmaniye'de havadan müdahale yeniden başladı
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün
Kozan'da orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı 
Kozan'da orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı 
Akyaka'da turistlerle çevre temizliği
Akyaka'da turistlerle çevre temizliği
Balıkesir'de ekipler bayramda 11 bin ton evsel atık taşıdı
Balıkesir'de ekipler bayramda 11 bin ton evsel atık taşıdı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma