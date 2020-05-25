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Zeynep, gözyaşları ile toprağa verildi

Muğla'da erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar (25), memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde babasının yanına defnedildi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:42
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Zeynep, gözyaşları ile toprağa verildi

Muğla'da yaşayan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, dün sabah tartıştığı aynı evde yaşadığı Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Muğla'daki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Zeynep Şenpınar'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi ve ilk olarak Narlı Cemevi'nde tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Şenpınar'ın cenazesi Bölükçam Mahallesi Mezarlığı'nda 3 yıl önce ölen babası Bayram Şenpınar'ın yanında toprağa verildi. Zeynep Şenpınar'ın Fransa'da olan ikizi Kemal ile ağabeyi Salman Şenpınar ise koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamadı.

'KATİL KIZIMI PARÇALADIN'

Kızı mezara konulmadan önce tabutuna sarılan anne Avruz Şenpınar, cinayet zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu'na lanet okudu. Acılı anne, kızının arkasından "Oy kurbanım sana Zeynep. Zeynep nasıl kıydılar sana her tarafın yara Zeynep. Katil kızımı parçaladın, katil. Ben bu katili nerde görürüm. Katil 1 tane vur, 2 tane vur, 3 tane vur. Sen nasıl her tarafını yaraladın" diye ağıt yaktı.

Cenaze defni sırasında sosyal mesafe unutulurken, Avruz Şenpınar kızının mezarından güçlükle ayrıldı. Törene katılan kadınlar, kadın cinayetlerinin artık son bulmasını isteyip idam getirilmesini istedi. Avruz Şenpınar da kızının katilinin idam edilmesini isteyerek, "İdamını istiyorum. Kızımla en son evvelki gece konuştum. Kızımla her gece görüntülü konuşuyordum. 'Anne bir şey yok korkma' diyordu. Hiç konuşmuyordu, 1 ay konuştu bıraktı. Katille 1 ay konuştuktan sonra ayrıldı, hiç konuşmadı. Ben Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, bunu idam etmesini istiyorum" diye konuştu.

Bu arada kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı öldürdükten sonra kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu'nun hastanadeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaBoksörCinayetZeynep ŞenpınarCenaze
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