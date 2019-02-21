Zararlı böcekler rulo çimlerin ömrünü kısaltıyor 

İzmir'de özellikle sahil kenarlarının yeşil ve güzel görünmesi için toprak zeminin üzerine serilen rulo çimlerin, kısa bir süre içerisinde kuruduğunu belirten Ziraat Mühendisi Nuri Levent Ünver, "Bu çimlerin tohumları ithal ediliyor. Türkiye'de rulo çimin üretimi için birinci sınıf tarım arazileri kullanılıyor. Üretim alanlarında çimlere zarar veren kesici böcekler var. Gerekli ilaçlama yapılmadığı için rulo çimler alana serildikten 1-2 ay sonra kuruyor ve bozuluyor" dedi. Ünver, rulo çimler için ciddi paralar harcandığını, ancak ömrünün kısa olduğunu belirterek, kamu kaynaklarının bu nedenle boşa gittiğini savundu.

'ZEMİNİ HAZIRLANMAZSA KALICI OLMAZ, BOZULUR'

Bu tür çimlerin, kolaylıkla yetiştirilip istenilen alana serildiğini kaydeden Nuri Levent Ünver, "Rulo çim, kullanıcılar için çok kolay. Bir gün sonra park açacaksınız ve bir gecede döşeyebiliyorsunuz. Ama zemini hazırlamazsanız o orada kalıcı olmaz. Bir ay sonra bozulmaya başlar. Çimin hemen bozulmaması için zeminde su birikmemesi lazım. Çim zemini geçirgen bir zemin ister. Alt tabanının çok iyi hazırlanması gerekiyor. Çim, her gün sulanan bir şey. Bölge geçirgen olmaz ve su gölleri meydana gelirse, çimler bozulur. Kökleri hava alamaz ve hastalıklar başlar. Sararmalar başlar. Mantar hastalıkları olur, çim hasta olur ve kurur. O nedenle geçirgenlik çok önemli" diye konuştu.

'TARIM ALANLARINDA ZARARLI BÖCEKLER VAR'

Çimleri tehdit eden bir diğer unsurun da kaynağından gelen sorunlar olduğunu aktaran Nuri Levent Ünver, rulo çimin, birinci sınıf tarım arazilerinde üretildiğini, oysa bu alanların çim yetiştiriciliğinde kullanılmaması gerektiğini söyledi. Birinci sınıf tarım arazilerinin gıda ürünlerinin yetiştirildiği verimli topraklar olduğunu aktaran Ünver, tarım alanlarının bu tür üretimler için kullanıldıktan sonra verimsizleştiğini savunarak, şöyle dedi:

"Çim yetiştirilirken, alan sürekli sulanıyor. Aynı noktaya aynı uygulamalar sık sık yapılıyor ve geçirgen zeminler seçildiği için de toprak sürekli yıkanıyor. Çim alanındaki üretimden vazgeçildiğinde, o toprakta bir daha tarım yapılamıyor. Toprak verimsiz hale geliyor."

Rulo çimlere karşı olmadıklarını ancak bu işin tarım alanlarında yapılmaması gerektiğini belirten Nuri Levent Ünver, "Tarım alanlarında bitkilere zararlı kesici böcekler de var. Onlar verimli topraklarda daha iyi gelişiyor. İlaçlama yapılıyor ama çimle birlikte larvaları ve yumurtaları da çimlerin serildiği sahalara geliyor. Çim seriliyor, alan çok güzel. Fakat 1-2 ay sonra çimlerde sararmalar başlıyor. Solmalar, kurumalar başlıyor. Çünkü bu böcekler çimlerin köklerini kesiyor. Köklerinden kesilen çimin büyümesi de zor. Çim hastalanır ve bozulur. O kadar para harcadınız, ne oldu? Bu kez yeniden sipariş verilir. Tekrar çim gelir" diye konuştu.

'İLAÇLAMA İYİ YAPILMALI'

Rulo çimlerin tohumlarının ithal edildiğini de anlatan Ünver, "Bu tohumlar ithal geliyor. Örneğin çimler bozuldu. Biz tekrar isteyeceğiz, tekrar rulo geldi, bir daha bozuldu. Bir gecede yeşil bir park size teslim edilebilir ama ya maliyeti? Bu tohumlar ithal ediliyor? Bu çimleri genelde belediyeler alıyor. Sonuçta kamu zararı oluşuyor" diye konuştu.

Bu tür çimlerin, atıl bölgelerde yetiştirilmesi gerektiğine değinen Ünver, "Gidip de Torbalı Ovası'nın tam ortasında bu üretim yapılmamalı. Bir pamuk ovasının ortasında yapılmamalı. Çünkü çevrede sebze ziraatı yapılabilir, kültür bitkileri yetiştirilebilir. Bu çimler için kullanılan ilaçların, tarıma olumsuz etkisi olabilir" dedi.

Ünver, rulo çimlerin ömrünün kısa olmaması için yapılması gerekenleri de şu sözlerle açıkladı: "Çok iyi ilaçlanması gerekiyor. Üretici firmanın, bakım ve onarımını üstlenmesi gerekiyor. Ve ilaçlandığını belgelemesi lazım. Böceklerden arınmış, temiz teslim etmesi lazım."