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Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yükseldi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda yağmur yağışlarının ardından su seviyesi yüzde 40,27 seviyesine ulaştı. Su seviyesinin yükselmesiyle Sapanca Gölü'nden su alımı sonlandırıldı.

Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yükseldi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda yağmur yağışlarının ardından su seviyesi yüzde 40,27 seviyesine ulaştı. Su seviyesinin yükselmesiyle Sapanca Gölü'nden su alımı sonlandırıldı.

08 Ocak 2020 Çarşamba 13:32
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Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yükseldi

KOCAELİ - Kocaeli'nin içme suyunun yüzde 80'ini karşılayan Yuvacık Barajı'nda kurak geçen sonbahar ve kış ayları nedeniyle su seviyesi düşerken, 9 Kasım 2019 gününden itibaren Sapanca Gölü'nden baraj gölüne su takviyesi yapıldı. Son günlerdeki yağmurların ardından Yuvacık Barajı'nda su seviyesi günden güne arttı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Yuvacık Barajı'nda su seviyesi bugün itibariyle 20 milyon 590 bin metreküp ile yüzde 40,27 seviyesine ulaştı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bugün itibariyle Sapanca Gölü'nden su alınması durduruldu. Yağışların ve barajdaki suyun durumuna bağlı olarak Sapanca Gölü'nden ileriki zamanlarda ihtiyaç halinde su alımı yapılabileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yuvacık BarajıKocaeli
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