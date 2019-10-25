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Yuvacık Barajı'nda 76 günlük su kaldı

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda 76 günlük su kaldı. İhtiyaç duyulması halinde Sapanca Gölü'nden su terfisi sağlanacağı, susuzluk riski alınmayacak şekilde sürecin takip edildiği belirtildi.

Yuvacık Barajı'nda 76 günlük su kaldı

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda 76 günlük su kaldı. İhtiyaç duyulması halinde Sapanca Gölü'nden su terfisi sağlanacağı, susuzluk riski alınmayacak şekilde sürecin takip edildiği belirtildi.

25 Ekim 2019 Cuma 12:07
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Yuvacık Barajı'nda 76 günlük su kaldı

İZMİT - Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda bugün yapılan ölçümlere göre su oranı yüzde 29 oranına düştü. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 14 milyon 870 bin metreküp olarak ölçüldü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, sonbahar döneminde baraj gölünde düşüş yaşandığı ifade edildi. Barajda beklenen bir durumun yaşandığı belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda işletme senaryosu gereği; ilkbaharda en yüksek doluluğa ulaştırılır ve baraj gölünde depolanan su kullanım ihtiyacının en yüksek olduğu yaz döneminde harcanır. Sonbahar dönemine gelindiğinde baraj gölü sene içerisindeki en düşük doluluk oranlarına ulaşır. Bu sebeple Yuvacık Barajı’nda Ekim, Kasım ve Aralık aylarında en düşük doluluk oranlarının olması beklenen bir durumdur. Yuvacık Barajı'nda 24 Ekim tarihi itibariyle doluluk yüzde 30 mertebesinde olup baraj gölünde depo edilmiş 15 milyon metreküp su bulunmaktadır. Bu miktar en kötü koşullar dikkate alınarak yapılan hesaplamalarla Kocaeli'nin 76 günlük su ihtiyacını karşılayabilecektir. İklim koşullarının normal seyretmesi halinde baraj giriş akımları yükselecek ve baraj gölü doluluğu tekrar artış trendine girecektir. Ancak yaşanabilecek ekstrem kuraklık riskine karşı gerekli tedbirler de alınmıştır. Her sene olduğu gibi Yuvacık Barajı'ndaki doluluk dikkatle izlenmekte, olası kuraklık senaryolarına karşı kademeli olarak ilave kaynak teminine başlanması için analizler yapılmaktadır. Gerekli görülmesi halinde Kocaeli'nin ihtiyacının yarısı ilave kaynaklar tarafından karşılanabilmektedir. En büyük kaynak olan Sapanca Gölü terfisi maksimum kapasitede kullanıldığında tek başına 2.2 m3/sn yani 190 bin metreküp ilave kaynak sağlayabilmektedir. Eldeki ilave kaynakların kabiliyetleri bilinmekte olup, susuzluk riski alınmayacak şekilde süreç yakından takip edilmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yuvacık BarajıKocaeliIçme SuyuBaraj
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