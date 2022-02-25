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Yuvacık Barajı doldu, kapaklar açıldı

25 Şubat 2022 Cuma 12:49
Yuvacık Barajı doldu, kapaklar açıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 48 milyon 470 bin metreküple yüzde 95'e ulaştı. İlerleyen günlerde beklenen yağış nedeniyle baraj kapakları açılıp, su bırakılmaya başlandı.

Başiskele ilçesindeki 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda, dağlardaki karların erimesi ve son yağışlar ile baraj doldu. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 95'e yükselirken, su miktarı 48 milyon 470 bin metreküp olarak açıklandı. İlerleyen günlerde beklenen yağmur nedeniyle de barajın kapakları açılıp, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yuvacık Barajı
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