Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi 74 metreye ulaştı.

Baraj havzasında 22 Kasım'dan itabaren biriken su miktarı 76 milyon metreküpü aşarken, su seviyesi de 577 kotuna yükseldi.

Su tutma programına göre, 580 kotuna gelindiğinde belli bir süre aynı kotta bekleme yapılacak. Bu süre içerisinde baraj gölündeki su seviyesinin aynı kotta kalması için gelen su dipsavaklardan tahliye edilecek.

Temelden 275 metre gövde yüksekliği ile beton kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda su tutma işleminin başlamasının ardından su seviyesi 74 metreye ulaştı. Baraj gölü suları altında kalacak ilçe merkezi ve köylerin yeni yerleşim yerlerine taşınma sürecinde de sona gelindi.

"Yusufeli, Türkiye'nin en büyük iskan projesidir"

Vali Yılmaz Doruk, Yusufeli yeni ilçe merkezi ve Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Yusufeli Barajı'nın dağların içine konumlandırılmış mühendislik harikası bir şaheser olduğunu vurgulayan Doruk, "Baraj çok zor bir coğrafyada, zorlu çalışma koşullarında inşa edildi. Baraj gövdesi çok etkileyici ama daha da etkiyici olan oradaki inşaat organizasyonu, mühendislik teknikleri. Yusufeli Barajı bizim gurur duyduğumuz, Türkiye Yüzyılı'nın altyapı şaheseri bir eser." dedi.

Doruk, proje kapsamında bölgeye 34 milyar liralık yatırım yapıldığının altını çizerek, "Sadece baraj yapımıyla proje tamamlanmıyor. Yusufeli Barajı ve HES Projesi, sadece baraj ve elektro mekanik tesislerinin inşaatı değil. Barajdan, şehir merkezi dahil 19 köy etkileniyor. 19 köyün 7'sini farklı bir yerde yeniden inşa ettik. Kilometrelerce ulaşım ağı yeniden yapıldı. Köprüler, viyadükler, tüneller yapıldı. Tabii bir de ilçe merkezini taşıdık, yeni bir ilçe inşa ettik." diye konuştu.

Yeni ilçe merkezinin, eski ilçe merkezinden iki katı alana kurulduğuna dikkati çeken Doruk, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni Yusufeli 150 hektar alana kuruldu. Eski ilçe 75 hektardı. Yeni ilçe merkezinin kurulduğu yerin dağlık ve kayalık olması nedeniyle burada ilçe kurmak zor oldu. Çok emek sarf edildi. Modern bir ilçe inşa edilerek vatandaşımıza ferah, geniş, güzel yaşam alanları oluşturuldu ve vatandaşlarımız burada yaşamaya başladı. Taşınma çok zor bir süreç olmasına rağmen neredeyse kusursuz, eksiksiz bir süreç geçirdik. İlk kamu kurumlarını, sonra okulları, sağlık kuruluşlarını taşıdık."

Doruk, eş zamanlı olarak ilçe sakinlerinin de taşındığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İş yerleri taşındı. Şu anda konutlardan yüzde 100'e yakın vatandaşımız buraya taşındı. İş yerlerinin taşınmasında da yüzde 80'i bulduk. Zannediyorum 1,5 ay içinde artık eski ilçe merkezini konuşmayacağız. Şu anda sadece sanayiyi taşımadık. Aslında yeni ilçe merkezinde sanayimiz hazır. Burada hak sahibi olamayan vatandaşlarımız için de yeni iş yerleri yapıyoruz. Onlar da bitince bütün sanayiyi aynı anda taşımış olacağız."

Yusufeli halkının bu süreçte istisnai serzenişler dışında devlete ciddi anlamda destek verdiğini belirten Doruk, "Bu desteği hissettik. Cumhurbaşkanımız da ilçe için hiçbir şeyi sakınmadı. Buraya istisnai destekler verildi. Yusufeli, Türkiye'nin en büyük iskan projesidir. Bu durum nedeniyle devletin zirvesinden aşağıya doğru bir hassasiyet var. Aldığımız bu güçle de yeri gelince inisiyatif aldık ve yeni Yusufeli'ni en güzel şekilde inşa ederek şekillendirdik." dedi.