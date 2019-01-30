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Yurt Yaşlı bakım merkezinde 'işkence' ile ilgili yeni gelişme

Iğdır'da özel bir yaşlı bakım merkezinde hastalara işkence yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli serbest bırakıldı.

Yurt Yaşlı bakım merkezinde 'işkence' ile ilgili yeni gelişme

Iğdır'da özel bir yaşlı bakım merkezinde hastalara işkence yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli serbest bırakıldı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:02
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Yurt Yaşlı bakım merkezinde 'işkence' ile ilgili yeni gelişme

IĞDIR - Bağlar Mahallesi'ndeki Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi'nde çalışan 5 kişi, işten çıkarılmalarının ardından Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na merkezde yatarak bakım gören yaşlılara işkence yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında merkezdeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. İnceleme sonunda da savcılık, 22 isim hakkında gözaltı kararı verdi. Polis, 26 Ocak Cumartesi sabahı merkeze operasyon düzenledi. 22 şüpheli gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen 22 şüpheliden 12'si emniyetteki sorgularının ardından, 10'u ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yurt Yaşlı Bakım MerkeziIşkence
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