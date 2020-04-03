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Yurt dışından gelenler Muğla'da yurda yerleştirildi

MUĞLA'daki Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurda, yurt dışından getirilen 150 kişi yerleştirildi. Aralarında kadın, çocuk ve bebeklerinde bulunduğu kişilerin koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

03 Nisan 2020 Cuma 08:40
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Yurt dışından gelenler Muğla'da yurda yerleştirildi

Dalaman Havalimanı’na Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den uçakla gelen 150 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek otobüslerle Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’ye getirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait 8 otobüsle getirilen Türk vatandaşları, Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü'ne bağlı Milli Piyango Yurdu'na yerleştirildi. Polis, AFAD, UMKE,  Kızılay ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanların kayıtları yapıldı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ilman, 150 kişinin koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacağını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaKYKKoronavirüsCovid19SalgınHastalık
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