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Yunanistan unsurlarının geri ittiği 197 göçmen kurtarıldı

İZMİR’in Seferihisar ilçesi açıklarında, 114 kaçak göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 197 göçmen de kurtarıldı.

28 Eylül 2021 Salı 08:20
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Yunanistan unsurlarının geri ittiği 197 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu bir teknenin Seferhisar açıklarında olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 114 kaçak göçmenin bulunduğu tekneyi durdurdu. Yakalanan göçmenler, ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Öte yandan,  Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 172 göçmen Dikili açıklarında, 23 göçmen Karaburun açıklarında ve 2 göçmen ise Foça açıklarında kurtarıldı. Ayrıca, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirSeferihisarGöçmenKaçak GöçmenYunanistan
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