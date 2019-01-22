Yozgat'ta denetimli hükümlüler okul boyadı

YOZGAT - Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Yozgat’ta da, denetimli serbestlik tedbirine tabi hükümlüler, yarıyıl tatili süresince, il merkezi, Sorgun ve Yerköy ilçelerindeki okullarda, çeşitli ihtiyaç alanlarında, kamuya yararlı bir işte çalışmak üzere görevlendirildi. Hükümlüler, okulların temizliği, çevre düzenlemesi ile boya, badana işlerinde çalışacak.



Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında, Yozgat Cumhuriyet Savcısı Murat Korgan, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Çeri, çalışmaları yerinde inceledi.