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Yozgat'ta denetimli hükümlüler okul boyadı

Yozgat’ta denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapmaya başladı.

Yozgat'ta denetimli hükümlüler okul boyadı

Yozgat’ta denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapmaya başladı.

22 Ocak 2019 Salı 14:08
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Yozgat'ta denetimli hükümlüler okul boyadı

YOZGAT - Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Yozgat’ta da, denetimli serbestlik tedbirine tabi hükümlüler, yarıyıl tatili süresince, il merkezi, Sorgun ve Yerköy ilçelerindeki okullarda, çeşitli ihtiyaç alanlarında, kamuya yararlı bir işte çalışmak üzere görevlendirildi. Hükümlüler, okulların temizliği, çevre düzenlemesi ile boya, badana işlerinde çalışacak.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında, Yozgat Cumhuriyet Savcısı Murat Korgan, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile  Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Çeri, çalışmaları yerinde inceledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YozgatDenetimli HükümlülerOkul
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