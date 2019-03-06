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Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 20 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünde 2'si ağır 20 yolcu yaralandı.

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 20 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünde 2'si ağır 20 yolcu yaralandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:13
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Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 20 yaralı

Çarpmanın etkisiyle TIR'da yüklü pancar küspeleri yola döküldü

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında, İzmir- Ankara D-300 karayolu üzerinde, Esenyazı- Gökçeören Kavşağı arasındaki yolda meydana geldi. Ankara'dan İzmir'e giden, Barış Doğrusöz yönetimindeki 50 DK 264 plakalı, Anadolu Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde giden Halil Zeybek yönetimindeki 45 N 9998 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'da yüklü pancar küspeleri yola döküldü. Kazada, 27 yolcunun bulunduğu otobüsteki 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 yolcuyu kurtardı. Yaralı 20 yolcu ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. İzmir yönüne yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan yol, araçların çekilmesiyle normal seyrine döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OtobüsTIRTrafik KazasıManisaKula
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