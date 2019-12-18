Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110469
ALTIN
280.243
DOLAR
5.8978
STERLİN
7.7353
EURO
6.5666
Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili...
İris, eski haline getirilecek
İris, eski haline getirilecek
Trabzonspor kupada tur için sahaya çıkıyor
Trabzonspor kupada tur için sahaya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
Evine düşen molozlarla korku yaşadı
Evine düşen molozlarla korku yaşadı
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İlk İHA Geçitkale’ye indi
Kapat

Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün çimento yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün çimento yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:48
13 Okunma
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun Dinar'a bağlı Yeşilyurt köyü mevkiinde meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden İsa Gül'ün (49) kullandığı Efe Tur firmasına ait 50 DK 732 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden Ali Acar'ın (29) kullandığı 32 ES 086 plakalı çimento yüklü kamyona arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyon yolun sağ tarafında bulunan bariyerleri aşarak tarlaya yuvarlandı. Kamyon şoförü Ali Acar, kazayı yara almadan atlatırken, otobüste bulunan 26 yolcu ve 3 personelden 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan otobüs muavini Ömer Aktaş ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralılar; Hatun Ünal (60), Eşref Ayremir (19), Şerafettin Işık (39), Çınar Işık (5), Gökhan Karadayı (32), Sezai Çiloğlu (40) Sandıklı Devlet Hastanesi'ne; Gizem Geldioğlu (18), Özlem Er (22) ve Gülhanım Ertuğrul (23) ise Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, uzun süre kaza yapan otobüs ile kamyon bulundukları yerden kaldırılmak için çalışıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YolcuOtobüsTrafik KazasıKazaAfyonkarahisarDinarKamyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İris, eski haline getirilecek
İris, eski haline getirilecek
Çanakkale ve Edirne'de 80 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale ve Edirne'de 80 kaçak göçmen yakalandı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
AVM'de vinç faciası: 1 ölü, 3 yaralı
AVM'de vinç faciası: 1 ölü, 3 yaralı
Adana kebabında 'talaşlı' hile
Adana kebabında 'talaşlı' hile
Munzur Vadisi'nde 'zipline' heyecanı
Munzur Vadisi'nde 'zipline' heyecanı
Marmaris, yılbaşı için gelin gibi süslendi
Marmaris, yılbaşı için gelin gibi süslendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans