Yolcu otobüsü, demir yüklü kamyona çarptı: 2'si ağır 20 yaralı

BURSA,(DHA)

Kaza, öğle saatlerinde Gemlik-Balıkesir yolu kuzey gişelerinde meydana geldi. İstanbul’dan 36 yolcu ile Balıkesir yönüne giden Kubilay Kaya (51) yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 10 VV 919 plakalı otobüs, iddiaya göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki Ahmet Eker’in (30) idaresindeki 34 HZ 3664 plakalı demir yüklü kamyona çarptı. Kazada, camları kırılıp, ön bölümü ezilen otobüste sıkışan sürücü ve muavin ile birlikte 18 yolcu yaralandı. Otobüs şoförü, olay yerindeki bir TIR'a bağlanan ön bölümün çekilmesi ile kurtarılırken, yaralılar yol kenarında ambulans bekledi. Gelen ambulanslar ile yaralılar hastanelere kaldırılırken, otobüs şoförü ve ismi henüz öğrenilemeyen muavinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.