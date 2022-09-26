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Yol çalışmasında keşfedilen mağara, yer altı sularıyla oluşmuş

26 Eylül 2022 Pazartesi 15:20
Yol çalışmasında keşfedilen mağara, yer altı sularıyla oluşmuş

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yol yapım çalışmasında keşfedilen mağaranın, yer altı sularıyla oluştuğu, arkeolojik özellik taşımadığı belirlendi. 



Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 20 Eylül'de Dolunay Mahallesi'nde yol yapım çalışması başlattı. Çalışmaların 4'üncü gününde iş makinesi operatörü, kırım işlemi yaparken kayalıkların arasındaki tüneli fark etti. Tünelin giriş kısmını temizleyen ekipler, kayalığın arkasına doğru ilerleyen mağarayı keşfetti. Bunun üzerine balçık ve su ile kaplı alandaki çalışmalar durduruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediyenin kültür müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Güvenlik şeridiyle çevrilen alana giriş-çıkışlar yasaklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü'nden gelen uzman ekipler, alanda inceleme yaptı. İnceleme sonucu mağaranın, yer altı sularıyla oluştuğu ve arkeolojik özellik taşımadığı tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler:
MağaraYer Altı Suları
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