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YÖK'ten Orhaneli MYO'ya yeni program müjdesi

23 Aralık 2020 Çarşamba 17:10
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YÖK'ten Orhaneli MYO'ya yeni program müjdesi

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Orhaneli Meslek Yüksekokulu tarafından Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yapılan yeni program başvurusu olumlu sonuçlandı. YÖK, Üniversite-Sanayi işbirliğine dayalı Giyim Üretim Teknolojisi Programı’nın açılmasını onayladı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz önderliğinde gelişen ve artan Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Orhaneli Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılması planlanan ve bölge işadamlarının desteklediği “Giyim Üretim Teknolojisi” programının açılması teklifi YÖK tarafından uygun görüldü. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Programın üniversiteye ve bölgeye değer katacağını vurgulayarak hayırlı olması temennisinde bulundu. Orhaneli MYO Müdürü Prof. Dr. Çağatan Taşkın ise; “Orhanelili işadamımız Sayın Nihat Arı (BEBÜŞ Tekstil) başta olmak üzere bizlere destek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Gerekli hazırlıkların tamamlanması ardından, “Giyim Üretim Teknolojisi” programını hemen açacağız. Program; Orhaneli, Dağ Bölgesi ve Bursa’nın ekonomik ve kültürel gelişimini hızlandıracaktır. Orhaneli MYO olarak hazır giyim sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştiren önemli bir üs haline gelmesi planlıyoruz” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 23.12.2020 17:13
Anahtar Kelimeler:
YÖKten Orhaneli MYOya Yeni Program MüjdesiMustafa Yıldız
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