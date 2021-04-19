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YILDIRIM’IN ÇEVRECİ TEYZESİ BAŞKAN YILMAZ’DAN ÖRNEK ÇEVRECİ RAHMİYE TEYZE’YE TEŞEKKÜR..

19 Nisan 2021 Pazartesi 12:36
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YILDIRIM’IN ÇEVRECİ TEYZESİ BAŞKAN YILMAZ’DAN ÖRNEK ÇEVRECİ RAHMİYE TEYZE’YE TEŞEKKÜR..

MUSTAFA YILDIZ

Bursa- Yıldırım’da yaşayan 80 yaşındaki Rahmiye Soykan, topladığı atık malzemeleri Yıldırım Belediyesi ekiplerine teslim ederek geri dönüşüm çalışmalarına büyük destek veriyor ve örnek oluyor.80 yaşında gönüllü bir çevreci olan Rahmiye teyze, Yıldırım Belediyesi’nin geri dönüşüm çalışmalarına büyük destek veriyor. Soykan, eşinden kendisine, kendisinden kızına miras kalan hassasiyet ile atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak için uğraşıyor. Geri dönüştürülebilecek hiçbir şeyi çöpe atmayan ve bu davranışı ile çevresine örnek olan Rahmiye Soykan, Rahmetli eşim bu konuda oldukça hassastı. Yolda gördüğü bütün mavi kapakları toplardı. Ondan bize miras kaldı. Bizler de hem evimizdeki atıkları, hem de mahalledeki komşularımızın bize getirdiği atıkları topluyor, salı günleri belediyemizden gelen personele teslim ediyoruz dedi.

OKTAY YILMAZ: EVİ DÖNÜŞÜM MERKEZİ GİBİ OLDU.. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Rahmiye teyzeye bu anlamlı davranışı için teşekkür ederek, Yıldırım Belediyesi olarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizle birlikte aynı safta yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Rahmiye teyzemizin evi mahallenin dönüşüm merkezi oldu bir bakıma. Çevreyi korumanın hepimizin vatandaşlık görevi olduğu anlayışıyla, geri dönüşüm konusunda hemşehrilerimizden daha duyarlı olmalarını rica ediyorum diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

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YILDIRIMIN ÇEVRECİ TEYZESİ BAŞKAN YILMAZDAN ÖRNEK ÇEVRECİ RAHMİYE TEYZEYE TEŞEKKÜR..
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