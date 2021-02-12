Yıldırım'ın 'Cazibesi' pandemi sonrasına hazırlanıyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA- Yıldırım Belediyesi’nin sosyal tesisleri arasında yer alan ve ilçe sakinlerinin uğrak noktası olan Kaplıkaya Cazibe Merkezi, yapılan tadilat çalışmaları ile pandemi sonrasına hazırlanıyor. Uludağ’ın eteklerinde, doğanın içinde yer alan konumuyla vatandaşların şehrin yoğunluğundan uzaklaşmak, dinlenmek ve ailecek zaman geçirmek için tercih ettiği Yıldırım Belediyesi Kaplıkaya Cazibe Merkezi, gerçekleştirilen tadilat çalışmalarının ardından yeniden ilçenin vitrini olmaya hazırlanıyor. Yıldırım Belediyesi, akvaryum filtrasyon sistemi bakım ve tadilatı, tenis kortu soyunma birimlerinin tadilatı, yürüyüş yolları zemin döşeme tadilatları, aydınlatma armatürleri ve altyapısı yenileme, bay-bayan mescit ve abdesthane ilavesi, wc revize, güvenlik noktası yenileme çalışmaları ile tesisi pandemi sonrasına hazırlıyor. Diğer yandan da temizlik, çim biçme, bakım, onarım, boya ve çevre güzelleştirme gibi çalışmalar da gerçekleştiriliyor. ŞEHRİMİZİN CAZİBESİ. İlçe sakinlerinin uğrak noktalarından biri olan Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde daha iyi hizmet vermek için bir dizi revizyon çalışması gerçekleştirdiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım, Uludağ’ın eteklerine kurulmuş, vadilerle bezenmiş güzel bir şehir. Şehir merkezi açısından ifade etmek gerekirse Bursa’nın en güzel havasının yine Yıldırım’da olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Özellikle Kaplıkaya Cazibe Merkezi’mizin olduğu vadi adeta doğaya açılan bir kapı. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte yoğun olarak gittiği Kaplıkaya Cazibe Merkezi’mizde hemşehrilerimize daha iyi hizmet vermek için gerçekleştirdiğimiz revizyon çalışmalarıyla Cazibe Merkezi’mize değer katacağız. Yıldırımlıların ve Bursalıların ailecek zaman geçirebileceği merkezimiz yapacağımız yenileme temizlik, çim biçme, bakım, onarım, boya ve çevre güzelleştirme gibi çalışmalar ile şehrimizin ‘cazibesi’ olmaya devam edecek” diye konuştu.