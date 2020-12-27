Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1426
ALTIN
456.485
DOLAR
7.5595
STERLİN
10.0892
EURO
9.2192
2020-2021 Bahar Yarıyılı Öğrenci Alım İlanı
2020-2021 Bahar Yarıyılı Öğrenci...
20 personel alınacak
20 personel alınacak
Proje Teknik Elemanı Alınacak
Proje Teknik Elemanı Alınacak
100 Adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecektir
100 Adet S plaka...
242 öğretim üyesi alınacak
242 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yılbaşı temalı cerrahi maskelere ilgi yoğun

YILBAŞI alışverişi listelerinde ilk kez, bu yıl cerrahi maske yer aldı. Yılbaşına özel desenlerle tasarlanan cerrahi maskelere ilgi yoğun olurken, tanesi 2 TL'den alıcı buluyor.

27 Aralık 2020 Pazar 09:04
3 Okunma
Yılbaşı temalı cerrahi maskelere ilgi yoğun

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında otellerde eğlenceler yasaklanınca, restoran ve eğlence mekanlarının da kapalı olması nedeniyle vatandaşların birçoğu yeni yıla evlerinde girmek zorunda kaldı. Evde geçirilecek yılbaşı akşamı için alışverişler ise bugünlerde yoğunluk kazandı. Alışveriş listesinin bir kısmını yiyecek ve içecekler kalan kısmını ise süsleme harcamaları oluşturdu.

MASKE İLK DEFA ALIŞVERİŞ LİSTESİNDE

Koronavirüsten korunmak için en etkili yöntemlerden biri olan cerrahi maske bu yıl ilk defa yılbaşı alışveriş listesine girdi. Günlük hayatta önemli bir aksesuar parçası olan cerrahi maskeyi hem virüsten korunmak hem de daha eğlenceli hale getirmek isteyenler parti malzemelerinin satıldığı işletmelerdeki bu maskeye yoğun ilgi gösterdi. Noel baba, geyik, çam ağacı, kırmızı kapüşonlu gibi farklı desenlerde ancak tamamı yılbaşı temalı bu maskeler en çok aranan yılbaşı ürünü oldu. 10'lu paketler halinde 20 TL'ye alıcı bulan maskeler hem virüsten korunmak hem de yılbaşı akşamında konseptini tamamlamak isteyenler tarafından tercih edildi.

'İTHAL GETİREMEDİĞİMİZ İÇİN FİYATLAR ARTTI'

İşletmeci Volkan Korçum, bu yılbaşı öncesinde tüm ürünlere ilginin yoğun olduğunu söyledi. Koronavirüs nedeniyle ithal ürün getirtemedikleri için ürünlerin fiyatlarının arttığını belirten Korçum, geçen yıl 75 TL'ye sattığı yılbaşı ağacının bu yıl 175 TL'ye satıldığını söyledi. Ürün bulamadıklarını da kaydeden Korçum, "Müşterilere fiyat söylerken utanıyorum. Ürün yok, fiyatlar pahalı. Yılbaşı için asgari seviyede bir şeyler alacak olsanız 250 TL cebinizden çıkar. Geçen yıl 100 TL'ydi bu durum" dedi.

'ÇOK FAZLA SATIŞ YAPIYORUZ'

Parti malzemeleri satışı yapan Aysima Coşkul ise müşterilerin en fazla desenli, temalı cerrahi maske sorduğunu ifade etti. Noel baba ya da geyik desenli maskelerin tercih edildiğini belirten Coşkul, "Gelen herkes bu maskeleri soruyor. Ben de kullanıyorum ve çok beğeniyorlar. Çok fazla satış yapılıyor. Kutu içinde 10 adet var ve kutusu 19.50 ile 20 TL arasında satılıyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YılbaşıMaskeKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da, 4 farklı noktada ağaçlık bölgede yangın
Hatay'da, 4 farklı noktada ağaçlık bölgede yangın
Termik santral inşaatının iskelesinden denize düşen işçi öldü
Termik santral inşaatının iskelesinden denize düşen işçi öldü
Eşinin gözü önünde tüfekle öldürüldü
Eşinin gözü önünde tüfekle öldürüldü
Kırgız kadın, sevgilisiyle yaşadığı evde ölü bulundu
Kırgız kadın, sevgilisiyle yaşadığı evde ölü bulundu
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 ölü, 3 yaralı
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
'Yumurtada fahiş fiyatın sorumlusu aracılar'
'Yumurtada fahiş fiyatın sorumlusu aracılar'
Burhaniyeli arıcılardan sağlıkçılara ballı ziyaret
Burhaniyeli arıcılardan sağlıkçılara ballı ziyaret
Bayramiç Beyazı'na Avrupa Birliği tescili
Bayramiç Beyazı'na Avrupa Birliği tescili

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma