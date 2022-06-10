Yıkılan kaçak yapıların altından tarih çıktı

Manavgat ilçesine bağlı Side bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda, farklı medeniyetlere ait izler gün yüzüne çıkarılıyor. Geçen yıl sonunda bir evin altından çıkarılan ve 7'nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen sinagog bölgede Yahudilerin de büyük oranda yaşadığının kanıtı olarak kabul edilmişti. Antik dönem Pamfilya'nın önemli liman kentlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Side'de, arkeolojik kazılar 2014 yılında alanın 1'inci derece sit alanından kentsel ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanına çevrilmesi ile hız kazandı. Bölgedeki kaçak yapıların yıkılması ile tarihi yapılar tek tek ortaya çıkarılırken, tarihi yapıların hangi döneme ait olduğu da bilimsel çalışma ile belirleniyor.

35 kişilik ekibiyle alandaki kazı çalışmalarını yürüten Side Antik Kenti Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, özel mülkiyetteki parsellerin sahiplerinin de desteğiyle yıkım sürecini hızlandırarak kazıların daha hızlı ilerlediğini söyledi. Geçen yıl Kasım ayında başlanan kazı çalışmalarında da parsel sahipleriyle anlaşıp kaçak yapıları tek tek yıktıklarını anlatan Prof. Dr. Alanyalı, “Kazılarda kutsal alanlar, 2'nci yüzyılda kullanılan 6 dönümlük liman agorası ve en önemlisi de liman hamamının hemen önünde 170 metrelik bir caddeyi açığa çıkardık. Aynı anda 6 parselde çalışıyoruz. Liman caddesi bizi kentin ana caddesine ulaştırıyor. Kentin önemli kamu yapılarının önünden geçiyor. Liman agorası, döneminde uluslararası ticaret gemilerinin uğradığı büyük bir ticaret merkezi. Hemen yakınında liman hamamı bulunuyor" dedi.

Prof. Dr. Alanyalı, kazılarla birlikte antik döneme ait tapınakların sayısının da yeni kazılarla arttığını söyledi. Son kazılarda Mısırlıların etkisinin görüldüğü Serapis tapınağının ortaya çıkarıldığını anlatan Alanyalı, “Aphrodite kültünün kentte çok önemli olduğunu biliyorduk ancak bu kazılarda Aphrodite kutsal alanının yerini tespit ettik. Serapis tapınağının yerini tespit ettik. Mısırlılarla ilişkilerin bir göstergesidir Serapis. Hala kazılar devam ediyor. Tapınakların sayısı da gittikçe artıyor. Aphrodite, Athena, Apollon, Demeter, Dionysos, Tykhe, Serapis tapınakları da şimdiye kadar ortaya çıkarılan tapınaklar" diye konuştu.