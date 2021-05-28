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YEŞİL ÇEVRE’YE HAYRAN KALDI

YEŞİL ÇEVRE’NİN ÇALIŞMALARI AVRUPA’NIN DA RADARINDA VE BULGAR İŞ İNSANLARI, YEŞİL ÇEVRE’YE HAYRAN KALDI..

28 Mayıs 2021 Cuma 15:01
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YEŞİL ÇEVRE’YE HAYRAN KALDI

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa’daki temasları sırasında Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’ni inceleyen Bulgar iş insanları, hayran kaldıkları çalışmaları ülkelerinde rol model olarak sunacaklarını söyledi.

Yeşil Bursam Derneği’nin ev sahipliğinde Bulgaristan’ın VelikoTarnovo kentinden Bursa’ya gelen iş insanları,S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi’nde incelemelerde bulundu. İş insanları, tesisteki çalışmalar hakkında edindikleri bilgileri ülkelerinde uygulamayı planladıklarını söyledi.

REKABET GÜCÜNE KATKI SAĞLANIYOR.

Yeşil Çevre’nin konusunda ilk olmanın bilinci ve sorumluluğu ile ülke sanayisi için model oluşturma vizyonu taşıdığını dile getiren Genel Müdür Mehmet Aydın, Yeşil Çevre, ortaklarının çevre otoriteleri nezdindeki atık su bertaraf yükümlülüğünü üstlenirken ortak arıtma tesisi statüsünde olması nedeni ile işletme ve ilk yatırım maliyetleri açısından bölgedeki sanayiciyi korumaktadır. Sanayicimizin rekabet gücünü arttırarak da ekonomik kazanç oluşturuyor. Burada aynı zamanda ülke ekonomisi ve doğal kaynakların etkin ve tasarruflu kullanımını da sağlıyoruz diye konuştu.

ATIK SULARI ÜRETİME KAZANDIRIYORUZ.

Geri dönüşüme ve çevresel faktörlere önemli katkılar sunduklarının da altını çizen Mehmet Aydın, “Küresel ısınmanın etkili olduğu bir dönemde şehrimizin su sorununu yaşamaması adına çalışmalarımızla katkıda bulunmaya çabalıyoruz. Atık suları hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak arıtan tesisimiz, üzerine düşen görevi yapmaya devam ediyor. İnsan sağlığına zarar veren etkenlerin yok edilmesi noktasında kentimizin uluslararası platformlarda daha fazla ön plana çıkmasına katkımızın olduğunu görmek, gurur verici” dedi. Tesisin başarısının ülke sınırlarını aşacak şekilde duyulmasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Yeşil Çevre Yönetim Kurulu Saymanı-Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (BARSİAD) Arif Demirören de ortak çalışmalarla hem kent, hem de ülke ekonomisi açısından önemli kazanımlar elde edildiğini dile getirdi. Bulgar iş insanları ise tesisteki çalışmalara hayran kaldıklarını ve ülkelerine döndüklerinde sanayiciler ve iş insanlarına rol model olarak bilgilendirme yapacaklarını dile getirdi.

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Mustafa YıldızYEŞİL ÇEVREYE HAYRAN KALDI..
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