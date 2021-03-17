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YEŞİL ÇEVRE, TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU YEŞİL ÇEVRE, BURSA’NIN GELECEĞİ

17 Mart 2021 Çarşamba 18:26
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YEŞİL ÇEVRE, TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU YEŞİL ÇEVRE, BURSA’NIN GELECEĞİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’nde Genel Müdür Mehmet Aydın’dan bilgi alan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, tesisin rol model olarak görülmesi gerektiğini söyledi. S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın’dan tesisteki arıtma faaliyetleri ve projeler hakkında detaylı bilgi alan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, çevre bilincinin kent yaşamında çok önemli olduğunu söyledi. DOĞU YAKASI İÇİN ÇOK KIYMETLİ. AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Yeşil Çevre’nin Türkiye’ye rol model olan çalışmalara ev sahipliği yaptığını gözlemlediğini belirterek, Sanayi şehri olan Bursa’mızda üretimin yanı sıra temiz bir çevrenin de gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Böylesine önemli bir tesisin varlığı özellikle kentimizin doğu yakası ayrıca kıymetlidir. Sanayileşme hamlemiz devam ederken çevreyi de bilinçli şekilde korumayı başarırsak sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize de rahatlıkla ulaşırız. Bu anlamda Yeşil Çevre’nin bugüne kadar yaptığı faaliyetler ve bundan sonrası için ortaya koyduğu vizyonun başarılı olması için biz de elimizden geleni yapmaya hazırız diye konuştu. TEMİZ BURSA, TEMİZ BİR TÜRKİYE. Alanında Türkiye’ye örnek ve tek tesis olan Yeşil Çevre’nin gelecek nesillere temiz su kaynakları bırakarak çevresel kirlilikleri önleme adına faaliyette olduğunu vurgulayan Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Genel Müdürü Mehmet Aydın’da Günde 95 bin metreküp su arıtma işlemi gerçekleştiren tesisimizde arıtılan sular, Çevre ve Şehirlik Bakanlığımız tarafından 7/24 izleniyor. Kentimizin doğusunda sürdürülebilir ve çevreyle dost üretim için milletvekillerimiz, kent yöneticilerimiz ve iş dünyamızın destekleriyle arıtma çalışmalarımızı, yeni yatırımlarla daha da genişletmeyi planlıyoruz. Biz, ‘Temiz Bursa, temiz Türkiye’ sloganına uygun olarak çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yoğun üretime temiz çözümler bulma hedefiyle su kaynaklarının korunması ve çevresel sürdürülebilirlik, önceliğimiz olmaya devam edecek dedi.

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