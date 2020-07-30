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Yerleşim alanına yakın noktada yeni obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesi Mısırlı Yaylası'nda, evlere yaklaşık 150 metre mesafedeki pancar ekili tarlada 4 metrekare çapında, en az 30 metre derinliğinde yeni obruk oluştu. İlçede alışveriş yaptıktan sonra yaylaya dönerken obruğu fark eden Ali Özata, "Yaklaştığımda obruk olduğunu gördüm. Yalnız olduğum için de korktum, fazla yaklaşamadım" dedi.

30 Temmuz 2020 Perşembe 10:38
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Yerleşim alanına yakın noktada yeni obruk oluştu

KONYA - Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mısırlı Yaylası'nda ise evlerin yaklaşık 150 metre ilerisinde pancar ekili tarlada dün yeni bir obruk oluştu. İlçede alışveriş yaptıktan sonra yaylaya dönmek için yola çıkan Ali Özata, pancar ekili tarlada obruğu fark etti. Daha sonra tarla sahibi ve yaylanın diğer sakinlerine haber verdi. O anda yalnız olduğu için koktuğunu belirten Özata, ''Tarlayı bir arkadaşımız pancar ekti. Karapınar'dan alışverişten dönünce tarlada bir farklılık olduğu gözüme çarptı. Yaklaştığımda ise obruk olduğunu gördüm. Yalnız olduğum içinde korktum, fazla yaklaşamadım. Çünkü çok korkunç bir görüntüsü vardı. Hem çevresinde çatlaklıklar var hem de yeni olduğu için çökmeler de devam ediyordu. Ben obruğun yanındayken iki kere daha göçmesine şahit oldum. Oturduğumuz evlere 150 metre mesafesi var. İnsan ister istemez tedirgin oluyor. Burada işçiler de çalışıyor. Sulama yapan işçiler, gübre atan işçi var. Hatta birkaç gün önce pancarın çapasını işçiler yaptı. 20’ye yakın insan çapa yaptı. Obruğun insan varken olmaması sevindirici'' diye konuştu. 

4 metrekare çapındaki obruğun derinliğini ölçmek için de içine halat atan Özata, ''Halat 31 metre uzunluğunda ancak obruğun dibine ulaşmadı. 30 metreden fazla, 50 metreye yakın bir derinliğe sahip olabilir'' dedi. 

Olayı duyup gelen Ferhat Selçuk ise obruğun oluşmasından hemen sonra iki kere daha obruğun iç çöküntüsüne şahitlik ettiğini belirterek, “Çevresinde çatlaklar var. Obruk gerçekten korkutucu. Daha da genişleyip çökeceğini düşünüyoruz. Obruğun içine bakamıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaObrukYerleşim Alanı
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